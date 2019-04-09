Слуцкий объяснил свою критику в адрес арбитра матча «Витесс» — ПСВ

Главный тренер «Витесса», российский специалист Леонид Слуцкий объяснил, почему раскритиковал работу арбитра Сердара Гёзюбююка, обслуживавшего матч 29-го тура голландской Эредивизи с ПСВ (3:3).

«После матча с ПСВ я хотел задать ему несколько вопросов. Я делал то же самое после матча с АЗ. Тогда также мог быть использован VAR. Каждый должен привыкнуть к нему — фанаты, игроки и, следовательно, рефери тоже», — приводит слова наставника Voetbalprimeur.

По словам Слуцкого, он иногда не понимает решений рефери, но признаёт, что они не должны всё объяснять ему. Тем не менее ему бы хотелось знать причину некоторых решений, которые могли повлиять на исход встречи. Он также отметил, что судья не реагировал на его вопросы, поэтому на пресс-конференции Слуцкий и решил высказать своё недовольство.

«Я пытался обратить внимание на его работу ещё после матча первого круга с ПСВ. Тогда язык его тела сказал: «Заткнись, я не собираюсь с тобой разговаривать». Иногда это яснее разговорного языка. У меня все ещё есть вопросы к судье. Ничего не поменялось. Никто не объяснил мне его решения. Уважаю судей, так как это сложная работа. Может быть, будет лучше, если в следующий раз мы с Гёзюбююком выпьем чашку кофе или чая», — добавил Слуцкий.

После матча с ПСВ россиянин назвал Гёзюбююка «худшим арбитром мира». Негодование Слуцкого вызвало удаление футболиста «Витесса» Майкеля ван дер Верффа на 89-й минуте встречи, а также пенальти, назначенный в компенсированное время, благодаря которому ПСВ сравнял счёт в поединке.

Ранее арбитр Гёзюбююк ответил на резкие слова Слуцкого о его работе на матче «Витесс» — ПСВ.