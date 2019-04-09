Арбитр Гёзюбююк ответил на резкие слова Слуцкого о его работе на матче «Витесс» — ПСВ

Футбольный арбитр Сердар Гёзюбююк прокомментировал высказывания главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в свой адрес после матча 29-го тура голландской Эредивизи с ПСВ.

«Это странное замечание. Мои знакомые знают, какой я на самом деле. Очень удивлен подобным заявлением тренера после игры. Он сказал некоторые вещи на пресс-конференции, которые заставили меня задуматься. Может, я работал на другом матче?» — приводит слова специалиста Voetbalprimeur.

Рефери также назвал чушью слова Слуцкого о том, что он не пожал никому руку. По его мнению, ситуация с российским специалистом зашла слишком далеко.

«Остальное зависит от федерации. Я услышал совершенно неприемлемые вещи. Тренер сказал, что я ему ничего не объяснял. Его помощник пришёл ко мне сразу после игры. Я сказал, что объясню, но не на поле, а вне его. Я не собирался спорить на поле. Так что это тоже неправда», — добавил Гёзюбююк.

После матча с ПСВ россиянин раскритиковал арбитра встречи Сердара Гёзюбююка, назвав его «худшим арбитром мира». Негодование Слуцкого вызвало удаление футболиста «Витесса» Майкеля ван дер Верффа на 89-й минуте встречи, а также пенальти, назначенный в компенсированное время, благодаря которому ПСВ сравнял счёт в поединке.

Ранее сообщалось, что Слуцкому устроили очную ставку с арбитром, которого он назвал худшим в мире.