Слуцкому устроили очную ставку с арбитром, которого он назвал худшим в мире

Нидерландское телевидение устроило очную ставку наставнику «Витесса» Леониду Слуцкому и арбитру Сердару Гезюбююку, который на последних минутах матча с ПСВ удалил игрока из команды российского тренера и назначил два пенальти в ворота его коллектива.

Один из нидерландских телеканалов устроил очную ставку главному тренеру команды Эредивизи «Витесс» Леониду Слуцкому и арбитру Сердару Гезюбююку, обслуживавшему матч подопечных российского наставника с ПСВ (3:3). После поединка российский специалист жёстко раскритиковал судью, назвав его худшим рефери в мире.

🤜🤛 De strijd tussen Leonid Slutsky en Serdar Gözübüyük is aan! Ook een dag later staat de Rus nog altijd achter zijn woorden 🤕 pic.twitter.com/8PDkxJdN3f — Ziggo Sport (@ZiggoSport) 8 апреля 2019 г.

Несмотря на очную ставку, сторонам не удалось примириться. Арбитр заявил, что удивлён подобными высказываниями тренера, а Слуцкий сказал, что всё ещё имеет вопросы к судье, на которые так и не получил ответов.

Ранее сообщалось, что Королевский футбольный союз Нидерландов открыл дисциплинарное дело против Слуцкого.