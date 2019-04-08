Слуцкому устроили очную ставку с арбитром, которого он назвал худшим в мире

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Нидерландское телевидение устроило очную ставку наставнику «Витесса» Леониду Слуцкому и арбитру Сердару Гезюбююку, который на последних минутах матча с ПСВ удалил игрока из команды российского тренера и назначил два пенальти в ворота его коллектива.
Слуцкому устроили очную ставку с арбитром, которого он назвал худшим в мире
  • Reuters

Один из нидерландских телеканалов устроил очную ставку главному тренеру команды Эредивизи «Витесс» Леониду Слуцкому и арбитру Сердару Гезюбююку, обслуживавшему матч подопечных российского наставника с ПСВ (3:3). После поединка российский специалист жёстко раскритиковал судью, назвав его худшим рефери в мире.

Несмотря на очную ставку, сторонам не удалось примириться. Арбитр заявил, что удивлён подобными высказываниями тренера, а Слуцкий сказал, что всё ещё имеет вопросы к судье, на которые так и не получил ответов.

Ранее сообщалось, что Королевский футбольный союз Нидерландов открыл дисциплинарное дело против Слуцкого.

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