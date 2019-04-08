Слуцкому устроили очную ставку с арбитром, которого он назвал худшим в мире
- Reuters
Один из нидерландских телеканалов устроил очную ставку главному тренеру команды Эредивизи «Витесс» Леониду Слуцкому и арбитру Сердару Гезюбююку, обслуживавшему матч подопечных российского наставника с ПСВ (3:3). После поединка российский специалист жёстко раскритиковал судью, назвав его худшим рефери в мире.
🤜🤛 De strijd tussen Leonid Slutsky en Serdar Gözübüyük is aan! Ook een dag later staat de Rus nog altijd achter zijn woorden 🤕 pic.twitter.com/8PDkxJdN3f— Ziggo Sport (@ZiggoSport) 8 апреля 2019 г.
Несмотря на очную ставку, сторонам не удалось примириться. Арбитр заявил, что удивлён подобными высказываниями тренера, а Слуцкий сказал, что всё ещё имеет вопросы к судье, на которые так и не получил ответов.
Ранее сообщалось, что Королевский футбольный союз Нидерландов открыл дисциплинарное дело против Слуцкого.