СМИ: Королевский футбольный союз Нидерландов открыл дисциплинарное дело против Слуцкого

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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может быть дисквалифицирован за публичную критику арбитров по итогам матча 29-го тура Эредивизи между его командой и ПСВ (3:3).
СМИ: Королевский футбольный союз Нидерландов открыл дисциплинарное дело против Слуцкого
  • Reuters

Как сообщает голландское издание Ed, Королевский футбольный союз Нидерландов начал предварительное расследование в отношении тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

После матча с ПСВ россиянин раскритиковал арбитра встречи Сердара Гёзюбююка, назвав его «худшим арбитром мира». Негодование Слуцкого вызвало удаление футболиста «Витесса» Майкеля ван дер Верффа на 89-й минуте встречи, а также пенальти, назначенный в компенсированное время и благодаря которому ПСВ сравнял счёт в поединке.

Ранее сообщалось, что Слуцкий жёстко раскритиковал арбитра, назначившего два пенальти «Витессу» в матче с ПСВ.

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