Достижение Фирмино, незасчитанный гол Мане и 400-я победа Клоппа в карьере: «Ливерпуль» победил «Порту» в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» нанёс поражение «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0, а забитыми мячами в первом тайме отметились Наби Кейта и Роберто Фирмино. Бразильский нападающий в двух последних сезонах турнира поучаствовал в 21 голе своей команды и уступает по этому показателю лишь Криштиану Роналду. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп одержал 400-ю победу в тренерской карьере, а арбитр Матео Лаос не засчитал взятие ворот в исполнении Садио Мане.

Стартовый раунд плей-офф Лиги чемпионов ясно дал понять, что в нынешнем сезоне статус фаворита не имеет никакого значения. Сенсационные поражения «Реала» и «Пари Сен-Жермен» вселили надежду в команды второго эшелона и дали им повод задуматься о повторении финала турнира 15-летней давности. Тогда в главном матче встретились не самые звёздные коллективы — французский «Монако» и португальский «Порту».

Но чтобы вновь повторить подобное, «драконам» было необходимо обыгрывать одного из своих самых неудобных соперников. До прошедшего года «Порту» трижды встречался с «Ливерпулем» еврокубках, но не одержал ни одной победы в шести матчах. В последний раз команды пересекались в прошлом сезоне на стадии 1/8 финала. Уже в первой игре подопечные Юргена Клоппа забили пять безответных мячей, а во второй продемонстрировали своё умение действовать предельно прагматично. Как итог — 0:0 и путёвка в полуфинал для красных.

К стартовой встрече нынешнего четвертьфинала коллективы подошли с серьёзными кадровыми потерями. Из-за дисквалификации хозяева лишились стартового левого защитника Эндрю Робертсона, а также хавбека Алекса Окслейда-Чемберлена. Гости же не досчитались своего лидера обороны Пепе и полузащитника Эктора Эрреры.

Судя по первым минутам, мерсисайдцы не заметил отсутствия важных игроков. Как и подобает хозяевам, они прибрали нити игры к своим рукам и уже на пятой минуте открыли счёт. Хозяева провели атаку по левому флангу, Роберто Фирмино выкатил мяч под удар Наби Кейта, а тот переправил его в сетку. Не обошлось без рикошета от новобранца «Реала» Милитао, неудачно подставившего ногу.

Таким образом, Фирмино стал лишь вторым футболистом после Криштиану Роналду, принявшим участие в организации 20 взятий ворот за два последних сезона Лиги чемпионов. На данный момент на счету бразильского нападающего значится 12 голов и восемь результативных передач. У португальца — 19 забитых мячей и пять ассистов.

С каждой минутой шансы португальцев становились всё более туманными. В период с 18-й по 21-ю минуту дважды мог отличиться Мохаммед Салах, но с его дальним ударом с лёта справился Икер Касильяс, а после ошибся сам египтянин. 11-й номер «Ливерпуля» подкараулил ошибку Отавио и вышел один на один с голкипером, но покатил мяч мимо «рамки».

То, что не получилось у Салаха, воплотил в жизнь Фирмино. Роберто сам начал атаку своей команды и сам её завершил, в чём ему помогли Джордан Хендерсон и Трент Александер-Арнольд. Хавбек разрезающим пасом нашёл вбегавшего в штрафную защитника, а тот покатил мяч вдоль ворот. Бразильцу оставалось лишь подставить ногу.

В оставшееся время первого тайма отличиться могли как одна, так и другая команда. Сначала мимо девятки пробил Фирмино, а после шанс сократить отставание имел Мусса Марега. Лучший бомбардир «Порту» ворвался в штрафную по левому краю и мощно ударил низом. Алисон Бекер справился с этой угрозой, а спустя несколько секунд чуть не организовал пенальти в собственные ворота. Бразилец пытался выбить мяч за лицевую линию, но попал в руку Александеру-Арнольду. Главный арбитр Матеу Лаос выслушал рекомендации видеоассистента, после чего назначил лишь угловой.

Как и первый, второй тайм начался под диктовку «Ливерпуля». Уже на 48-й минуте мяч вновь оказался в воротах Икера Касильяса — шикарную диагональную передачу Хендерсона замкнул Садио Мане, но арбитр усмотрел положение «вне игры». При этом на повторе до конца не ясно, находился ли в офсайде сенегалец, ведь его ноги были закрыты фигурой Фирмино. Однако Лаос не стал лично пользоваться системой VAR и вновь доверился своим помощникам.

После этого в матче наступило длительное затишье, которое длилось практически 25 минут. Затем всего за минуту коллективы обменялись опасным ударом Мареги и обводящим ударом всё того же Мане. Но в первом случае уверенно сыграл Бекер, а во втором мяч прошёл в сантиметрах от штанги.

Впоследствии неугомонный Марега имел ещё одну возможность огорчить Бекера, но гренадёра в очередной раз подвела техника. Напоминающий Ромелу Лукаку нападающий получил передачу в штрафной соперника и в касание пробил с лёта. Мяч взмыл в воздух и пролетел выше ворот.

Последний опасный момент у ворот «Ливерпуля» возник на 84-й минуте. Центральный защитник Филипе подключился к атаке «драконов» и упал в штрафной соперника после контакта с Александером-Арнольдом. Лаос ограничился лишь беседой с потерпевшим и вновь отказался от просмотра видеоповтора.

В оставшееся время команды тщетно пытались организовать опасные моменту у ворот друг друга, а хозяевам не помогли даже свежие Дэниел Старридж и Дивок Ориги. «Ливерпуль» взял верх и продлил свою беспроигрышную серию в противостоянии с «Порту» до семи встреч. Особенным этот успех стал для Клоппа, который одержал свою 400-ю победу в тренерской карьере. В качестве наставника мерсисайдцев он выиграл 111 матчей, у руля дортмундской «Боруссии» — 180, а «Майнца» — 109.

Кроме того, в нынешнем сезоне «Ливерпуль» впечатляюще выступает на своём поле. За весь сезон мерсисайдцы лишь раз уступили на «Энфилде» — это произошло в матче Кубка английской лиги с «Челси».