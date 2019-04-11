125-й мяч Роналду в Лиге чемпионов и гол на 30-й секунде второго тайма: как «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью

«Аякс» сыграл вничью с «Ювентусом» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Туринцев перед самым перерывом вывел вперёд Криштиану Роналду, который забил 125-й мяч в 161-й встрече турнира. Хозяева же отыгрались на 30-й секунде второго тайма.

Салют под окнами и возвращение Роналду

«Аякс» стал одной из главных сенсаций текущего сезона Лиги чемпионов. Команда проделала впечатляющий путь от второго квалификационного раунда до четвертьфинала турнира, а на предыдущей стадии плей-офф выбила из борьбы действующего обладателя трофея «Реал».

Следующим соперником команды из Нидерландов стал другой фаворит — «Ювентус», который в 1/8 финала также проявил недюжинную силу характера в противостоянии с «Атлетико». В Мадриде туринцы уступили — 0:2, но дома разгромили оппонента благодаря хет-трику Криштиану Роналду и пробились дальше.

При этом до последнего момента оставалось неясным, сумеет ли португалец принять участие в матче на «Йохан Круифф Арене». Опытный нападающий получил травму во встрече с Сербией в рамках квалификации Евро-2020 и пропустил пару недель, но всё же успел восстановиться к поездке в Нидерланды.

Однако в составе «Аякса» присутствовал не менее грозный форвард — Душан Тадич, ведь именно серб с девятью мячами на данный момент является лучшим бомбардиром ЛЧ (у Роналду лишь четыре). А в ответной встрече с «Реалом» он не только отметился голом, но и отдал две результативные передачи.

А вот основной правый защитник амстердамцев Нуссайр Мазрауи в той игре получил третью жёлтую карточку и заработал автоматическую дисквалификацию на первый четвертьфинальный матч. «Ювентусу» же из-за травм не могли помочь защитники Мартин Касерес и Андреа Бардзальи.

Единственной ложкой дёгтя в преддверии интереснейшего противостояния стали беспорядки, которые устроили фанаты обеих команд. Для начала местные любители футбола организовали под окнами отеля, где остановились гости, двухчасовой салют, чтобы помешать футболистам туринского коллектива как следует выспаться перед матчем.

Правда, помешать соперникам негостеприимным хозяевам не удалось, поскольку те, как выяснилось позже, заселились в другое крыло отеля.

Фанаты «Юве» в долгу не остались и устроили стычки с местной полицией. В результате было задержано 120 человек.

Рекорд Де Лигта и нелогичный гол

Однако начало матча получилось достаточно спокойным. «Ювентус», памятуя о том, как «Аякс» любит подавлять соперников на первых минутах, сразу же попытался забрать мяч под свой контроль и «усыпить» оппонента комбинациями на своей половине поля.

Хозяевам вскоре всё же удалось вернуть себе инициативу, но амстердамцы смотрелись в дебюте не настолько мощно, как в домашнем матче всё с тем же «Реалом». «Ювентус» позволял сопернику владеть мячом, но оборонялся традиционно умело и надёжно. Зачастую подопечные Эрика Тен Хага вынуждены были уходить на фланги, откуда создать опасность было сложнее, тогда как в центре разбежаться быстрым и техничным футболистам оппонента туринцы не позволяли.

Неудивительно, что большую часть своих моментов «Аякс» создал после ударов из-за пределов штрафной. Так, в середине тайма опасно бил под перекладину Хаким Зиеш, но Войцех Щенсны перевёл мяч на угловой. А вот в другом эпизоде Донни ван де Бек оказался с мячом едва ли не на одиннадцатиметровой отметке, но просто не попал в створ.

«Ювентус» же до поры не создавал ничего опасного. Оборона «Аякса», ведомая Матейсом де Лигтом, спокойно справлялась с Роналду и компанией. К слову, 19-летний защитник стал самым молодым капитаном в истории четвертьфинальных матчей ЛЧ.

Казалось, первый тайм завершится без забитых мячей, но перед самым перерывом туринцам удалось забить не вытекавший из логики встречи гол. Расслабившиеся футболисты «Аякса» позволили гостям провести атаку по центру, и Жоау Канселу выполнил идеальный навес в штрафную на Роналду, которому оставалось головой лишь пробить в противоход вратарю. При этом Криштиану не мешал никто.

Таким образом, португалец забил пятый мяч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и 125-й в 161-м матче турнира.

Быстрый мяч хозяев и штанга от Косты

Сколь неожиданным получился мяч «Ювентуса», столь быстрым вышел и ответный гол «Аякса». На то, чтобы поразить ворота соперника после перерыва, у хозяев ушло всего 30 секунд. Они разыграли снаряд в центре поля и довели его до собственного голкипера. Затем последовал вынос на левый фланг и грубейшая ошибка Канселу, который буквально выложил мяч Нересу.

Давид этой помаркой с удовольствием воспользовался: совершил впечатляющий забег по бровке, вошёл в штрафную и точно пробил в дальний угол — 1:1.

Сравняв счёт, амстердамцы получили заряд уверенности в себе и принялись ещё агрессивнее атаковать. Техничные футболисты «Аякса» совершали комбинации прямо возле чужой штрафной, и, казалось, оборона соперника вот-вот дрогнет.

Однако атакам нидерландского коллектива явно не хватало скорости и пространства. Гости, как и в первом тайме, плотно сели в оборону и не отдавали сопернику ни метра поля. В результате у хозяев передачи зачастую шли просто ради передач — взломать насыщенную оборону итальянской команды не получалось.

Вдобавок Массимиллиано Аллегри освежил линию атаки и бросил в бой сначала Дугласа Косту, а затем Пауло Дибалу. Правда, на том, чтобы забить ещё, туринцы и не настаивали. Роналду же во втором тайме вовсе не было заметно. Португалец практически не встречался с мячом и проиграл все верховые единоборства Де Лигту. Пожалуй, этот матч стал для Криштиану одним из худших за последнее время, но при этом он забил мяч.

Встреча в результате закончилась логичной ничьей, но в концовке обе команды упустили по одному опасному моменту. Сначала вышедший на замену 19-летний Юрген Эккеленкамп получил хорошую возможность пробить из-за пределов штрафной, но отправил мяч на удобной высоте для Щенсны и практически по центру. А затем Коста совершил рывок по левому флангу в стиле Нереса, вошёл в штрафную и пробил в дальнюю штангу.

Таким образом, удача не улыбнулась ни одной из команд, и судьба путёвки в полуфинал решится уже в Турине, хотя «Ювентус» в ответной встрече устроит и нулевая ничья.