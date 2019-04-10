Футболист «Тоттенхэма» Кейн покинул стадион на костылях после матча ЛЧ с «Манчестер Сити»
- Reuters
На 56-й минуте матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» нападающий хозяев Гарри Кейн получил травму, столкнувшись с игроком соперника Фабианом Делфом.
После матча форвард покидал стадион на костылях, будучи не в состоянии наступать на левую ногу.
@HKane 😭😭😭 #TOTMCIpic.twitter.com/pTzeIg0U3r— CoucouCoutinhoooo (@AleSiracusano) 9 апреля 2019 г.
Ранее сообщалось, что в «Тоттенхэме» не исключают, что Кейн пропустит остаток сезона-2018/19 из-за травмы.