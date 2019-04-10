Футболист «Тоттенхэма» Кейн покинул стадион на костылях после матча ЛЧ с «Манчестер Сити»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил травму во время четвертьфинального матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0) и не сумел самостоятельно покинуть пределы стадиона после матча.

Reuters

На 56-й минуте матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» нападающий хозяев Гарри Кейн получил травму, столкнувшись с игроком соперника Фабианом Делфом. После матча форвард покидал стадион на костылях, будучи не в состоянии наступать на левую ногу. @HKane 😭😭😭 #TOTMCIpic.twitter.com/pTzeIg0U3r — CoucouCoutinhoooo (@AleSiracusano) 9 апреля 2019 г. Ранее сообщалось, что в «Тоттенхэме» не исключают, что Кейн пропустит остаток сезона-2018/19 из-за травмы.