Футболист «Тоттенхэма» Кейн покинул стадион на костылях после матча ЛЧ с «Манчестер Сити»

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Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил травму во время четвертьфинального матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0) и не сумел самостоятельно покинуть пределы стадиона после матча.
Футболист «Тоттенхэма» Кейн покинул стадион на костылях после матча ЛЧ с «Манчестер Сити»
  • Reuters

На 56-й минуте матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» нападающий хозяев Гарри Кейн получил травму, столкнувшись с игроком соперника Фабианом Делфом.

После матча форвард покидал стадион на костылях, будучи не в состоянии наступать на левую ногу.

Ранее сообщалось, что в «Тоттенхэме» не исключают, что Кейн пропустит остаток сезона-2018/19 из-за травмы.

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