В «Тоттенхэме» не исключают, что Кейн пропустит остаток сезона-2018/19 из-за травмы

Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино не исключил, что нападающий команды Харри Кейн, получивший травму в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», может пропустить все оставшиеся матчи лондонского коллектива в сезоне-2018/19.

Об этом аргентинский специалист рассказал в интервью BBC.

По словам Почеттино, в среду, 10 апреля, Кейну предстоит пройти медицинское обследование, по итогам которого и станет известно, насколько серьёзными являются проблемы форварда со здоровьем.

«Мы надеемся, что всё не слишком серьёзно, но у Кейна есть не так уж и много времени на восстановление. Нам будет очень его не хватать — возможно, до конца сезона», — добавил он.

В сезоне-2018/19 Кейн принял участие в 39 официальных поединках «Тоттенхэма» во всех турнирах, отметившись 24 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.