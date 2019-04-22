«Если буду востребован, продолжу работу на ТВ»: Аршавин о нынешнем «Зените», победе в Кубке УЕФА и дальнейшей карьере

«Зенит» Сергея Семака может повторить успех команды 11-летней давности и одержать победу в Лиге Европы, если будет двигаться поступательно. Об этом бывший капитан «Зенита» и сборной России заявил в интервью RT. По его словам, финал Кубка УЕФА в 2008 году стал для него одним из самых простых матчей, но при этом вошёл в тройку наиболее важных игр в его карьере. Экс-полузащитник петербуржцев также рассказал, скучает ли он по футболу, видит ли себя в роли тренера и почему для него важна благотворительность в спорте.

— Кубок УЕФА приехал в Москву в рамках тура, организованного KIA перед финалом Лиги Европы. С какими чувствами смотрите на него спустя 11 лет после того, как сами его выигрывали?

— Конечно, я рад. Правда, не уверен, что это именно тот самый трофей, который я держал в руках тогда. После триумфа в Манчестере испытал одни из самых приятных эмоций в карьере. Я ещё тогда был признан лучшим игроком финала. Поэтому, естественно, рад, что KIA привезла в Москву этот трофей.

— В вашей карьере было много достижений. Какое место в их ряду занимает победа в Кубке УЕФА?

— У меня было три самых значимых матча в жизни. Это тот самый финал с «Рейнджерс», матч сборных России и Англии в 2007 году, когда мы выиграли в «Лужниках», и игра в Раменском, в которой «Зенит» впервые стал чемпионом России.

— В том розыгрыше Кубка УЕФА именно финал был самым сложным и напряжённым матчем?

— Нет, до него ещё возникало много трудных ситуаций — когда выстояли в Вильярреале, когда проиграли 1:3 в Марселе и затем выиграли со счётом 2:0 дома… С «Баварией» я, к сожалению, не играл, когда разгромили её со счётом 4:0. Финал, хотя и был очень волнительным, но был, наверное, чуть ли не одним из самых простых событий в моей жизни.

— Можете ли сравнить тот «Зенит» и нынешний?

— Нет, мне трудно это делать. Это вообще невозможно. Та команда, игравшая 11 лет назад — отдельная история, в коллективе Сергея Семака совсем другие исполнители. Футбол за это время существенно изменился.

— Что должно случиться, чтобы нынешний «Зенит» добился того же успеха?

— У команды уже есть неплохой состав. Не нужно придумывать ничего экстравагантного и космического. Нужно двигаться поступательно в том направлении, чтобы команда становилась сильной. И тогда «Зенит» сможет выиграть не только Лигу Европы, но и другие трофеи тоже.

Аршавин — о нынешнем «Зените»

— Как вы относитесь к возможному созданию третьего еврокубкового турнира?

— Трудно говорить об этом, не зная формата, участников, принципы отбора. Но, думаю, его не просто так придумали. Значит, этот третий турнир востребован национальными федерациями, которые хотят, чтобы их команды не варились только в собственном соку, но и выступали на международной арене.

— Помимо Кубка УЕФА KIA привезла в Россию футбольную экипировку для воспитанников детских домов.

— Благотворительность — это всегда хорошо. KIA не только организует турне Кубка УЕФА, но и поддерживает четыре детских дома — в Томске, Рязани и Карелии. Детишки, которые оказались в не самом простом положении, могут с помощью футбола и спорта ощутить причастность к большим событиям, просто получить удовольствие от самой популярной игры в мире. У этих детей, к сожалению, не так много ярких и интересных событий в жизни, а эти подарки принесут им радость.

«Я и Instagram — это две противоположности»

— В последнее время вы раскрылись как телеэксперт. Комментатор Геннадий Орлов сказал, что у вас природный дар. Как вам новая роль?

— Я ощущаю себя в ней комфортно. Оценивать себя не берусь, от этом нужно спрашивать у зрителя, интересно ли им видеть меня на телевидении. Если буду востребован, то буду продолжать этим заниматься. Если нет, то руководители каналов меня просто уберут. (Улыбается)

— Зачастую хороших аналитиков зовут на тренерскую работу. В НХЛ, НБА, да и футболе подобные случаи не редки, в России такой путь прошёл Валерий Карпин. Вас не звали на тренерскую должность?

— Я уже помогаю тренировать Дмитрию Полякову в академии «Зенита». На данном этапе этого достаточно для меня.

— Некоторые эксперты активно ведут себя в соцсетях, шутят и высказываются по актуальным поводам, как Гари Линекер или Владислав Радимов. У вас нет желания придерживаться такого же стиля?

— Я уже говорил, что я и Instagram это две противоположности. Однако современные реалии и моя нынешняя деятельность требуют того, чтобы я этим занимался.

Веду соцсети постольку-поскольку, как могу и умею, редко прошу кого-то помочь. Буду продолжать в том же духе. Если увижу, что надо переформатироваться, то буду меняться.

Аршавин — о социальных сетях

— Полгода назад вы объявили о завершении карьеры. Не жалеете?

— Часто отвечаю на этот вопрос. Я вообще не скучаю, нет времени на это. Я очень много работаю, много езжу. Когда посещаю матчи «Зенита» на «Газпром-Арене», то не тянет переодеться и выйти на поле. Нет таких мыслей, как «А вот я бы сыграл по-другому, а вот я бы так смог».

— РФС возглавил Александр Дюков. Если он попросит вас помочь и заняться каким-то из направлений, пойдёте?

— Я бы точно не хотел работать в РФС как штатный сотрудник. Александр Валерьевич знает, что он может попросить меня о чём угодно, и понимает, что мне будет трудно ему отказать. Конечно, исполню те просьбы, которые будут касаться футбола, если он увидит в этом пользу.