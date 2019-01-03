Экс-капитан сборной России по футболу Аршавин зарегистрировался в Instagram

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин завёл личный аккаунт в Instagram.

«В работе всё пройдёт», — написал спортсмен под первым своим постом.

До этого в социальной сети зарегистрировался главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак.

Напомним, что полузащитник завершил карьеру в 2018 году.

На протяжении карьеры Аршавин играл за «Зенит», за лондонский «Арсенал», после которого вернулся в команду из Санкт-Петербурга, а затем за краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В общей сложности на клубном уровне в его активе 603 матча, в которых он отличился 135 голами и 179 голевыми передачами.

По окончании карьеры он возглавил в ФК «Зенит» международный проект «Сириус».

Ранее сообщалось, что Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram.