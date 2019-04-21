Дубль Дзюбы, массовая потасовка и невероятная концовка: «Зенит» обыграл «Краснодар» и упрочил лидерство в РПЛ

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу и увеличил отрыв от второго места до восьми очков. Победу петербуржцам принёс дубль Артёма Дзюбы, а решающий мяч форвард сборной забил на пятой добавленной ко второму тайму минуте. Незадолго до окончания встречи на поле произошла массовая потасовка.

Уткин в старте и настрой команд

После ничьи в матче «Локомотива» и ЦСКА на поле забитой до отказа арены на юге России вышли «Зенит» и «Краснодар». Важность очков в этом противостоянии невозможно было переоценить, поскольку на кону стояла фактически судьба гонки за чемпионство. В случае победы южане сокращали отставание от петербуржцев до трёх баллов. Подопечные же Сергея Семака имели возможность увеличить отрыв от преследователя до девяти очков, что фактически снимало вопрос о судьбе золотых медалей с повестки дня.

Таким образом, хозяевам необходимо было побеждать. При этом они лишь раз в истории добивались победы в домашнем матче с «Зенитом». В ноябре 2016-го в невероятной встрече «Краснодар» вырвал три очка в добавленное арбитром время, а Торнике Окриашвили забил фантастический мяч через себя.

Перед отчётной игрой Мурад Мусаев столкнулся с серьёзной потерей — не смог принять участие в матче основной опорный полузащитник Шарль Каборе. Вместо него тренер решил бросить в бой 19-летнего воспитанника клубной академии Даниила Уткина, который впервые в карьере попал в основу на игру РПЛ. Оказался в числе 11 стартовых футболистов и ещё один молодой талант — Иван Игнатьев. В остальном обошлось без сюрпризов.

Вполне предсказуемым получился и стартовый состав «Зенита». Семак выпустил все свои основные силы, а впереди традиционно действовали Артём Дзюба с Сердаром Азмуном.

Спасения Сафонова и град ударов

Ожидалось, что активнее матч должны начать именно хозяева, но вперёд с первых минут неожиданно пошли гости. «Краснодар» оказался буквально сметён темпом соперника. Подопечные Семака спокойно проходили центр поля с 19-летним Уткиным и запирали соперника в собственной штрафной.

От больших проблем команду спас лишь поймавший невероятный кураж Матвей Сафонов. Уже на третьей минуте он отразил опаснейший выстрел Артёма Дзюбы в ближний угол, а затем вытащил мяч из-под перекладины после неожиданного дальнего удара Игоря Смольникова. Затем Сафонов не позволил открыть счёт Азмуну. Болельщики были в восторге от игры молодого голкипера.

Однако спасать команду вечно он не мог, и на 19-й минуте стартовый навал «Зенита» всё же завершился голом. После очередного сейва Сафонова Эмилиано Ригони подобрал мяч у лицевой и выкатил передачу под удар Дзюбе, которому оставалось лишь не промахнуться мимо пустого створа ворот. Вратарь в данной ситуации спасти «Краснодар» не мог.

Дзюба же забил первый мяч в РПЛ за полгода и прервал 12-матчевую сухую серию в национальном первенстве. Последний раз он забивал в чемпионате 7 октября как раз в ворота «Краснодара».

Открыв счёт, гости спокойно отошли в оборону и принялись дожидаться ошибок соперников. Однако хозяева, наконец получив мяч, очень быстро пришли в себя и буквально через пять минут отыгрались. После прострела Кристиана Рамиреса с левого фланга и удара Виктора Классона мяч отскочил к Игнатьеву, который с пары метров отправил снаряд в сетку — 1:1.

Поймав кураж, уже хозяева заперли оппонента у ворот. Особенно хорошо играл на левом фланге Рамирес. Как всегда ярко выступали Маурисио Перейра с Классоном. Именно швед имел великолепный момент вывести команду вперёд, но не реализовал выход один на один с Лунёвым.

Для «Зенита» этот эпизод стал сродни холодному душу, и команда вновь активизировалась. В одном из эпизодов гости могли заработать пенальти, но судья Сергей Карасёв не решился указать на «точку», решив, что Дзюба в борьбе за мяч с Александром Мартыновичем упал сам, хотя на повторе видно, что белорус рукой придерживал Артёма за футболку.

Следом Азмун в штрафной легко обыграл Сергея Петрова и Уроша Спаича, но пробил в штангу. В целом команды продемонстрировали великолепный первый тайм и действовали практически без пауз. Не стеснялись они и бить по воротам. За 45 минут всего было зарегистрировано 24 удара.

Мяч Ракицкого со штрафного и чудо-гол Перейры

Второй тайм получился ещё более богатым на события, и игра держала в напряжении абсолютно всех до самых последних секунд. Первые минуты после перерыва остались за хозяевами, которые сумели завладеть преимуществом и провели несколько опасных атак. Семак в эти мгновения изо всех сил просил своих подопечных не прижиматься к воротам.

Футболисты «Зенита» послушали тренера и тут же ответили своими выпадами. Однако в тяжёлые моменты вновь хорош был Сафонов, который парировал опасный удар Ригони низом. А спустя минуту аргентинец перебрасывал вратаря после изумительной передачи Азмуна, но не попал в створ.

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Понимая, что игра уходит из рук «Краснодара», Мусаев бросил вместо уставшего Уткина Магомеда-Шапи Сулейманова, а в опорную зону опустился Классон.

Однако замена дала обратный эффект — спустя всего несколько минут после рокировки «Зенит» забил. Дзюба заработал опаснейший штрафной, а исполнять его взялся, конечно, Ракицкий. И Ярослав в третий раз в текущем сезоне по идеальной траектории послал снаряд в ближнюю девятку. Произошедшее стало отличным подарком для футболиста, у которого накануне родился сын. Команда отпраздновала эта раскачиванием воображаемой люльки.

«Краснодар» сдаваться не собирался и пошёл вперёд, хотя сил у команды оставалось уже не так много. Эмоции же закипали всё сильнее. В частности, Перейра грубо сыграл против Оздоева. На повторе было видно, как голеностоп Магомеда неестественно выгнулся, но полузащитник избежал перелома.

В результате за десять минут до конца он стал виновником массовой потасовки. На подаче углового «Краснодаром» Оздоев упал в штрафной, показывая, что не может продолжать игру. Поведение футболиста вызвало гневную реакцию хозяев, которые посчитали, что таким образом соперник тянет время. Тут же на поле едва не началась массовая драка. С огромным трудом удалось растащить Дзюбу и Мартыновича.

После подачи углового и замены Оздоева потасовка с новой силой началась уже в технической зоне, когда сидевший на замене Ари начал что-то агрессивно высказывать Семаку. К счастью, обошлось без рукоприкладства, но Карасёву пришлось остужать пыл присутствующих карточками.

Произошедшее завело южан и придало им сил, тем более что судье пришлось добавить целых семь минут. И на первой из них невероятный по красоте гол в 150-м матче в составе «Краснодара» забил Перейра. Уругваец, получив мяч возле штрафной, нанёс потрясающий удар в ближнюю девятку с рикошетом от штанги.

Но и это был ещё не конец. Последние минуты в атаке провели именно гости, что проявило их чемпионский характер. В ходе одного из наступлений «Зенит» заработал угловой. Исполнять его взялся Кристиан Нобоа. Эквадорец выполнил идеальную диагональ на линию вратарской, а Дзюба, продавив Мартыновича, головой отправил мяч в ближний угол и установил окончательный счёт

«Зенит» уже можно аккуратно поздравлять с чемпионством, ведь отрыв питерцев от второго места составляет восемь очков. «Краснодар» же, несмотря на поражение, остаётся только похвалить. Команды выдали одну из лучших игр текущего сезона, которую забудут ещё нескоро.