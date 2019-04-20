«Локомотив» превратился в чемпионского зверя»: Кобелев о борьбе за золото РПЛ, неудачах ЦСКА и проблемах «Краснодара»

Поражение в московском дерби с «Локомотивом» лишит ЦСКА шансов на первое место в РПЛ. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев. Он отметил, что весной подопечные Юрия Сёмина демонстрируют чемпионский футбол и способны защитить титул. Специалист также указал на проблемы «Краснодара» и объяснил, как новички «Зенита» повлияли на игру команды.

— В преддверии матча 24-го тура «Локомотив» выглядит фаворитом в противостоянии с ЦСКА. Согласны?

— Я так не считаю. Думаю, это противостояние равных соперников и ни одна из команд не имеет преимущества. На кону не только шесть очков, но и путёвка в Лигу чемпионов. Коллективы имели возможность готовиться к встрече на протяжении всей недели. Прежде всего это относится к железнодорожникам, которые продолжают выступать в Кубке России.

— В каком ключе будет развиваться эта встреча?

— Думаю, нас ждёт закрытая игра с минимальным количеством опасных моментов.

— Несмотря на победу над «Спартаком», армейцы потеряли очки в матче с «Уфой», а затем и вовсе уступили «Оренбургу». С чем связаны неудачные результаты подопечных Гончаренко?

— Причину установить сложно. Не стоит забывать, что основу состава ЦСКА составляют молодые спортсмены, которые не могут провести весь сезон на высоком уровне. Ничью с «Уфой» можно назвать несчастным случаем. Подопечные Виктора Гончаренко пропустили на последней минуте, такое иногда случается.

— Что произошло в матче с «Оренбургом»?

— Ключевую роль в поражении армейцев сыграло удаление Марио Фернандеса. Он покинул поле уже на 25-й минуте, а играть в меньшинстве на протяжении такого периода времени невероятно сложно.

— Как Гончаренко стоит перестроить игру своего коллектива в отсутствие натурализованного бразильца?

— Не думаю, что главный тренер решится на кардинальные изменения. Скорее всего, ЦСКА продолжит играть по схеме с тремя центральными защитниками, а Фернандеса просто заменит другой футболист. Безусловно, это большая потеря для красно-синих, ведь Марио закрывает всю бровку и выполняет огромный объём работы.

— Кто способен заменить Фернандеса в стартовом составе?

— Как вариант в основе может появиться Кирилл Набабкин или другой игрок. Но при этом ЦСКА очень сильно потеряет в активности на правом краю.

— В нынешнем году «Локомотив» не потерпел ни одного поражения и исправил ошибки, допущенные в первой части сезона…

— В осенний период железнодорожники недобрали много очков. Тогда они играли в Лиге чемпионов, а в национальном первенстве дела шли не лучшим образом. Стоит отметить, что их выступление в еврокубке получилось неудачным, что не могло не отразиться на психологии.

— С чем связано преображение коллектива Юрия Сёмина?

— Он играет в свой футбол. Ему удалось сохранить чемпионский состав, ограничившись минимальными изменениями. Команда достаточно сбалансированная и опытная. Фернандеш, братья Миранчуки, Фарфан, Смолов — каждый из этих футболистов способен выжать максимум из любого момента. Поэтому сейчас «Локомотив» превратился в чемпионского зверя.

— До чемпионата мира Фёдор Смолов считался лучшим форвардом России. Ему удалось вновь вернуться на свой уровень?

— Пока нет. В нынешнем сезоне Смолов не настолько результативен, как в период выступлений за «Краснодар». Необходимо время, чтобы вновь завоевать право называться лучшим нападающим страны, ведь неудача на мундиале серьёзно ударила по Фёдору. Но не стоит забывать, что он обладает рядом сильных качеств, которые остаются при нём. Думаю, в конце чемпионата мы увидим хорошую игру в его исполнении.

— В последних встречах крайне впечатляюще смотрятся братья Миранчуки. На ваш взгляд, им удалось вывести свою игру на новый уровень?

— В их случае многое зависит от того, в каком ключе действует команда. Алексей и Антон любят и умеют работать с мячом, играть комбинационно. В сборной России сейчас преобладает другая философия. Думаю, в будущем братья Миранчуки продолжат прогрессировать.

— В матче с «Ахматом» Сёмин сыграл в два форварда, одновременно выпустив на поле Фёдора Смолова и Джефферсона Фарфана. Стоит ждать их появления в связке в игре с ЦСКА?

— Думаю, в этой встрече «Локомотив» решит сыграть в одного нападающего. Безусловно, по ходу игры может появиться и второй, но думаю, Сёмин решит максимально укрепить середину поля.

— Победа «Локомотива» над ЦСКА автоматически лишит последних шанса на завоевание золотых медалей?

— Поражение однозначно перечеркнёт шансы армейцев на чемпионство. Но уверен, что борьба за место в тройке призёров будет продолжаться до 30-го тура.

— Судя по выступлениям в весенний период, справедливо утверждать, что «Локомотив» сейчас является единственным конкурентом «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ?

— Всё будет зависеть от результата матча между «Краснодаром» и «Зенитом». Если подопечным Мурада Мусаева удастся выиграть у команды Сергея Семака, то они останутся в числе главных претендентов на трофей.

«От Сулейманова и Игнатьева не стоит требовать стабильности»

— Как и ЦСКА, «Краснодар» переживает не лучший период. При этом команда начинает оступаться именно в тот момент, когда вплотную подходит к лидеру. Нет ощущения, что проблемы подопечных Мусаева связаны с психологией?

— Да, в этом плане «Краснодару» тяжело. В отличие от «Зенита», ЦСКА и «Локомотива», в составе южан нет игроков, которые ранее выигрывали чемпионат. С психологической точки зрения это очень сложно. Если «быки» хотят прогрессировать, им необходимо приобрести как минимум двух-трёх футболистов, уровень которых на голову выше нынешних.

— На протяжении нескольких сезонов «Краснодар» критиковали за то, что он хорошо играет с аутсайдерами, но неизменно уступает лидерам. Этот симптом всё ещё мучает южан?

— Об этом стоит говорить уже после игры с «Зенитом». Но в предыдущем матче «Краснодар» смотрелся даже менее предпочтительно, чем «Динамо». Не совсем понятно, в чём причина. Возможно, подопечные Мусаева немного подустали.

— В отличие от большинства своих конкурентов в борьбе за медали, «Краснодар» рано начал вторую часть сезона из-за выступления в плей-офф Лиги Европы. Неидеальное физическое состояние южан может быть связано с этим?

— Безусловно, это имеет место быть. Есть ощущение, что им не хватает свежести. Хотя мне смешно слышать об усталости, ведь в российском чемпионате предусмотрен трёхмесячный перерыв. Наши футболисты и так проводят значительно меньше игр по сравнению с участниками главных европейских первенств.

— Не считая разгрома «Анжи», «Краснодар» забил лишь два мяча в трёх матчах. Справедливо ли утверждать, что команда потеряла изобретательность в атакующих действиях?

— У «Краснодара» существует какой-то комплекс, это очевидно. У него поставлена игра, он создаёт достаточно много моментов, но не может преобразовать их в голы. Сейчас у команды нет такого завершителя атак, которым был Фёдор Смолов.

— Подобную роль мог бы взять на себя Ари, который получил травму в матче с «Валенсией»?

— Конечно. Он опытный футболист, а его отсутствие — проблема для команды. Хорошо, когда на поле выходит много молодых и перспективных игроков. Но они не могут держать высокую планку на протяжении пяти — семи встреч.

— В матче с «Динамо» в старте вышел Магомед-Шапи Сулейманов, но не смог отметиться результативными действиями. На данный момент он остаётся лишь игроком подмены?

— Сулейманов и Игнатьев — молодые футболисты. Не стоит требовать от них стабильности, сейчас её не дождаться. Им необходимо выступать ещё минимум два-три года, после чего они смогут играть более ровно.

— Что касается «Зенита», то он в последних турах лишь увеличил свой отрыв от конкурентов. За счёт чего подопечным Семака удалось избежать весеннего спада, который произошёл год назад при Роберто Манчини?

— Тогда была абсолютно другая команда, поэтому сравнивать очень сложно. В нынешнее трансферное окно «Зенит» сделал три важных приобретения, которые положительно повлияли на игру.

— Как вы оцените новобранцев «Зенита» — Сердара Азмуна, Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса?

— На данный момент Азмун тянет за собой всю команду. За этот короткий период он записал на свой счёт девять забитых мячей во всех турнирах. Ракицкий играет большую роль на начальной стадии атаки, а Барриос здорово играет в отборе. Таким образом, эти трое футболистов крайне положительно повлияли на стабилизацию игры «Зенита».

— В чём разница между нынешним «Зенитом» и прошлогодним?

— В прошлом сезоне футболисты зачастую действовали нелогично: хотели продемонстрировать что-то исключительное, удивить, но ни того ни другого не получилось. Сейчас игра петербуржцев заточена исключительно на результат, чтобы все показывали свои лучшие качества.

— Выступление Сердара Азмуна после перехода в «Зенит» вызывает восхищение. Как оцените его действия?

— Думаю, на весенней стадии Азмун является лучшим футболистом «Зенита».

— Помимо игры с «Краснодаром» подопечных Семака ждут матчи с ЦСКА, «Ростовом» и «Динамо», которому они уступили в первом круге. Насколько велики шансы «Зенита» сохранить лидерство в чемпионате?

— Необходимо смотреть на результат московского матча. Если «Зенит» выиграет, а «Локомотив» и ЦСКА поделят очки, то петербуржцы станут чемпионами с вероятностью 90%. Разница в восемь очков достаточно велика.