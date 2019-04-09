Победа ЦСКА в дерби, ничья в Черкизове и невероятный камбэк «Урала»: чем запомнился 22-й тур РПЛ

ЦСКА в московском дерби обыграл «Спартак» благодаря дублю Арнора Сигурдссона. Лидирующий «Зенит» на выезде разошёлся миром с действующим чемпионом «Локомотивом». А «Урал» за 17 минут забил три мяча в ворота «Енисея» и одержал важную победу. RT рассказывает о главных событиях 22-го тура РПЛ.

Голевой пас вратаря и неназначенный пенальти

В матче аутсайдеров «Анжи» принимал «Динамо». Оба коллектива расположились внизу турнирной таблице и подходили к этой встрече с серией из трёх поражений. Хозяева бодро начали встречу и уже на 16-й минуте поразили ворота Антона Шунина. Андрес Понсе отметился дальним ударом из-за пределов штрафной, а автором результативной передачи стал голкипер Юрий Дюпин. После этого махачкалинцы отдали инициативу, за что и поплатились. Москвичи доминировали на поле, а на 73-й минуте сумели реализовать один из своих многочисленных моментов — отличился Тони Шуньич.

Вырвать победу могли и те и другие, но самый опасный момент был у ворот «Динамо». Апти Ахъядов ворвался в штрафную соперника и упал на газон, но главный арбитр Василий Казарцев не увидел нарушения правил. Сам хавбек получил жёлтую карточку, а ещё одно предупреждение досталось одному из тренеров «Анжи», особо активно выражавшему своё недовольство. Гости же и вовсе завершали встречу вдесятером. За вторую жёлтую карточку был удалён Абдул Теттех.

Гол «Краснодара» на 92-й минуте и удаление Петрова

В Краснодаре местная команда принимала «Крылья Советов». Хозяева весь матч ожидаемо владели преимуществом, но гости грамотно действовали в обороне и отвечали хорошими контратаками.

В одном из моментов самарцы даже претендовали на пенальти, но судья не решился указать на точку после того, как Дмитрий Скопинцев на линии штрафной задел убегавшего к воротам Максима Канунникова.

Зато за 20 минут до финального свистка арбитр за грубый подкат в центре поля показал прямую красную карточку защитнику «Краснодара» Сергею Петрову, хотя у него уже имелся горчичник в пассиве.

Казалось, фаворит не сумеет избежать потери важных очков, но уже в добавленное ко второму тайму время подопечные Мурада Мусаева заработали пенальти. Урош Спаич подключился к атаке и оказался на газоне после столкновения с Виталием Денисовым. Виктор Классон в такой ситуации промахнуться права не имел и хладнокровно подсёк мяч прямо по центру.

Наставник «Крыльев» Миодраг Божович остался решением судьи недоволен и заявил, что Спаичу следовало показать карточку за симуляцию.

Грубая ошибка Жиго и избиение фаната

Отчётный тур порадовал болельщиков сразу двумя матчами с громкой вывеской. ЦСКА и «Спартак» сошлись в столичном дерби, а действующий чемпион «Локомотив» принимал лидирующий «Зенит».

Московское противостояние состоялось в субботу и оказалось максимально насыщенным интересными событиями. Первый тайм остался за красно-белыми, которые не реализовали сразу несколько опаснейших моментов. В частности, в одном из эпизодов Лоренсо Мельгарехо вырвался на рандеву с Игорем Акинфеевым, но не сумел переиграть опытного вратаря.

А сразу после перерыва хозяева неожиданно пропустили. Александр Селихов и проводивший первый матч с сентября прошлого года Самуэль Жиго до конца не разобрались, кто должен быть первым на мяче после выноса Акинфеева, и в результате снаряд от головы француза отлетел в штангу. Фёдор Чалов на добивании отправил мяч в перекладину, но Арнор Сигурдссон всё же сумел протолкнуть его в створ.

Через несколько минут исландец и вовсе оформил дубль. На этот раз Марио Фернандес на фланге легко обыграл Айртона и отдал результативную передачу на партнёра, которого закрыть никто не успел.

Кроме того, перелом пальца руки получил Александр Селихов, и вместо него в игру пришлось вступить Александру Максименко. Также Олег Кононов бросил в бой Аяза Гулиева и Георгия Мелкадзе, но переломить ход встречи спартаковцам это не помогло — ЦСКА сохранил ворота в неприкосновенности и одержал важнейшую победу, которая стала для красно-синих первой за четыре года на стадионе «Открытие Арена».

Хватало событий и на трибунах. Фанаты обеих команд к дерби подготовили красочный перформанс, а один из болельщиков «Спартака» был избит соратниками до потери сознания за оскорбительные кричалки в адрес Дениса Глушакова.

Первая победа «Уфы» при Евсееве и странный гол

Между тем борьба за выживание в чемпионате страны обострилась с новой силой. В субботу «Анжи» едва не обыграл «Динамо», а в воскресенье «Уфа» одержала первую победу в РПЛ за восемь матчей и покинула зону прямого вылета.

«Ростов» после тяжелейшего поединка с «Локомотивом» в Кубке России ничего не смог противопоставить мотивированному сопернику. Вдобавок в начале встречи из-за травмы поле покинул Ивелин Попов. В отсутствие болгарина команду вёл за собой Роман Ерёменко, но отметиться голом на этот раз ему не удалось.

Команда из Башкирии свой единственный мяч забила в середине первого тайма, и он получился довольно курьёзным. Сильвестр Игбун, получив передачу от партнёра на левом фланге, сместился в штрафную, обыграл защитника и неожиданно пробил в ближний угол, к чему Сергей Песьяков оказался явно не готов. Больше голов в этом матче болельщики не дождались, однако и одного точного удара хватило «Уфе», чтобы одержать первую победу под руководством Вадима Евсеева. Всего же с бывшим защитником сборной России во главе команда набрала уже четыре очка в двух матчах.

Запомнилась игра и достаточно необычным эпизодом. В перерыве футболист валлийского клуба «Кармартен Таун» Дэвид Уильямс сделал предложение местной девушке Яне, и та ответила согласием.

Возвращение Погребняка и антирекорд «Урала»

Близок к тому, чтобы одержать победу, был даже «Енисей», который выигрывал лишь дважды по ходу текущего сезона РПЛ. В выездном матче с «Уралом» подопечные Дмитрия Аленичева в первом тайме заработали пенальти и реализовали его, а по истечении часы игры забили второй мяч.

Казалось, три очка у красноярцев в кармане, но на последние 20 минут Дмитрий Парфёнов выпустил Павла Погребняка, и эта замена полностью себя оправдала. Не успел опытный нападающий появиться на поле, как грамотно навязал борьбу защитнику и заставил его выбить мяч точно на Николая Димитрова — 1:2.

А за пять минут до финального свистка 35-летний форвард в сутолоке у ворот сам затолкал мяч в сетку и отметился первым голом в текущем сезоне. Воодушевлённые хозяева на этом не успокоились и буквально в следующей атаке вырвали победу. Прострел Отмана Эль-Кабира замкнул Андрей Панюков.

Так «Уралу» удалось добиться первой победы в РПЛ с ноября и покинуть зону переходных матчей. Единственной ложкой дёгтя для екатеринбуржцев стало неприятное достижение: пропустив в 22-м матче подряд, команда установила новый антирекорд чемпионата страны.

Нули в Казани и маска Сагитова

Если матч в Екатеринбурге получился результативным, то в Казани на полупустом стадионе «Рубин» и «Арсенал» так и не смогли поразить ворота друг друга. В целом игра проходила с минимумом опасных моментов, но чуть больше шансов было у хозяев. Особенно активен был игравший в специальной маске из-за перелома носа 19-летний Артур Сагитов. Несколько раз он был близок к тому, чтобы отличиться, но ему не хватило удачи.

Примечательно, что для казанцев эта ничья стала 12-й в нынешнем розыгрыше РПЛ, по этому показателю они значительно опережают остальные команды Премьер-лиги.

Автогол и мяч Ракицкого со штрафного

Закрывал воскресную программу РПЛ один из центральных матчей тура (а возможно, и всего второго круга) «Локомотив» — «Зенит». Болельщики жаждали увидеть на «РЖД Арене» настоящее зрелище, но в целом соперники не спешили рисковать и излишне раскрываться.

Первый тайм получился откровенно скучным. Петербуржцы владели небольшим преимуществом, но не могли конвертировать его в опасные моменты. Запомнился лишь выход практически один на один с Маринато Гилерме Сердара Азмуна, однако в этом эпизоде иранец не сумел попасть в створ.

После перерыва игра пошла веселее во много благодаря выходу на поле Мануэла Фернандеша. Однако счёт удалось открыть «Зениту». Команда заработала опасный стандарт, а Ярослав Ракицкий во второй игре подряд отличился ударом со штрафного. При этом, как и в матче с «Оренбургом», украинца перед подходом к мячу поцеловал в макушку Магомед Оздоев — примета снова сработала.

«Локомотиву» удалось отыграться спустя шесть минут, и команде помог сравнять счёт сильный рикошет. После удара Владислава Игнатьева из пределов штрафной мяч попал в ногу Себастьяну Дриусси и залетел точно в ближний угол.

На этом соперники решили остановиться. Таким образом, «Зенит» позволил «Краснодару» сократить отрыв от первого места до четырёх очков, а «Локомотив» пропустил вперёд ЦСКА в борьбе за топ-3.

Три мяча «Ахмата» и волевая победа

Ещё одна волевая победа была зафиксирована в понедельник. «Оренбург» в домашнем матче с «Ахматом» открыл счёт уже на четвёртой минуте благодаря точному удару Сергея Терехова, но в итоге потерпел поражение.

Ещё до перерыва счёт сравнял Раванелли, а во втором тайме в составе грозненцев отличились Олег Иванов и Беким Балай. Эта победа стала для команды из Чечни второй в последних трёх турах РПЛ и позволила подопечным Рашида Рахимова подняться на девятое место в турнирной таблице.