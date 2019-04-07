«В перерыве состоялась жёсткая беседа»: что говорили игроки после матча «Спартак» — ЦСКА

В первом тайме «Спартак» действовал более активно, однако слова Виктора Гончаренко в перерыве дали его команде правильный настрой. Об этом рассказал полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов после победы армейцев в дерби. Его одноклубник Иван Обляков добавил, что на этот раз его команде немного повезло. В свою очередь, полузащитник красно-белых Аяз Гулиев посетовал на большое количество нереализованных моментов.

«Это первый матч в нынешнем сезоне, когда нам чуть-чуть повезло»

ЦСКА одержал победу со счётом 2:0 над «Спартаком» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Автором обоих голов стал исландский полузащитник Арнор Сигурдссон. По его словам, каждый игрок полностью осознавал значимость московского дерби и сделал всё возможное, чтобы выиграть в нём.

«Знали, что против «Спартака» будет сложно играть. Начали не очень хорошо, соперник создавал моменты. Первый гол случился только после второго-третьего удара, были штанги и перекладины, но я верил, что смогу забить», — поделился своими впечатлениями от матча футболист.

Тем не менее он отметил, что порой действия ЦСКА оставляли желать лучшего.

«Мы осознавали, что было много ошибок и глупых решений. Не играли на своём уровне. Во втором тайме надо было реабилитироваться. Добавили скорости и уверенности», — заключил Сигурдссон.

Отдал должное сопернику и полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов. Он признался, что на игроков в некоторой степени повлияли слова главного тренера Виктора Гончаренко, сказанные им во время паузы между таймами.

«В перерыве перестроили игру, и соперник начал совершать ошибки, которые мы использовали. Не могу сказать, что именно поменялось. У нас в раздевалке состоялась довольно жёсткая беседа, благодаря чему мы вышли ещё более заряженными и всё воплотили на поле», — заявил Ахметов.

Защитник ЦСКА Родриго Бекао подчеркнул значимость трёх очков, добытых в матче с принципиальным соперником. Он также отметил роль главного тренера в нынешнем успехе.

«В первой половине матча мы позволили сопернику играть в свой футбол. «Спартак» был лучше, имел несколько хороших моментов. Но, как говорят, не забиваешь ты — забивают тебе. Во втором тайме тренер подсказал, что нужно поменять. И мы победили», — объяснил бразилец.

В то же время, по мнению полузащитника Ивана Облякова, свою роль в победе сыграло и везение, которое в этот день было на стороне армейцев.

«Это первый матч в нынешнем сезоне, когда нам, возможно, чуть-чуть повезло. А так в тех встречах, где мы заслуживали победу, — либо играли вничью, либо проигрывали», — сказал Обляков.

В свою очередь, защитник Марио Фернандес подчеркнул, что для игроков ЦСКА, продолжающих вести борьбу за чемпионство, встречи не делятся на важные и не важные.

«Нужно побеждать и в других матчах. Встреча была тяжёлой, к тому же мы в предыдущем туре сыграли вничью с «Уфой». Было необходимо побеждать «Спартак», чтобы оставаться в первой тройке», — сказал Фернандес.

Многие участники дерби отмечали колоссальную поддержку со стороны болельщиков обеих команд. Так, 19-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев, для которого нынешнее дерби стало первым в карьере, восхитился атмосферой, царившей на «Открытие Арене».

«Не знаю, играл хорошо или плохо, тренеру виднее. Но и от фанатов, и от команды впечатления положительные. Сегодня мы были настроены только на победу, потеряли очки с «Уфой» (в матче 21-го тура РПЛ. — RT), и это нам дало дополнительную мотивацию», — отметил футболист.

Обляков также выразил благодарность болельщикам своей команды.

«Их было слышно, несмотря на то что спартаковских поклонников присутствовало больше. Мы их отблагодарили после встречи», — добавил полузащитник.

«Чемпионская гонка не окончена»

В стане «Спартака» царила иная атмосфера. Многие футболисты сетовали на упущенные возможности и ошибки, которыми сумел воспользоваться соперник. Так, по словам полузащитника Аяза Гулиева, команда была готова бороться за победу, однако несколько неудачных эпизодов предрешили ход встречи.

«Могли и должны были больше из себя выжимать. Рубиться, идти в борьбу. В начале второго тайма пропустили, и это сразу же сказалось на психологии. В конце старались активнее идти вперёд, но стопроцентных моментов не было», — посетовал полузащитник.

В свою очередь, защитник «Спартака» Самуэль Жиго взял вину за пропущенный гол на себя. Он признался, что у него возникло недопонимание с вратарём Александром Селиховым, в результате чего футболист не смог вовремя выбить мяч из своей штрафной.

«Перед матчем был безумно рад возвращению на поле. Однако сейчас настроение испортилось. Но мы играли с хорошим соперником. Ошибёшься один-два раза — и тебе забьют», — сказал француз.

Поражение от ЦСКА значительно уменьшило шансы красно-белых, занимающих пятую строчку турнирной таблицы, на чемпионство. Жиго отметил, что в сложившейся ситуации положительным исходом нынешнего сезона для команды стало бы место в тройке лидеров.

«Думаю, выиграть нам будет очень сложно. Хотелось бы финишировать на втором-третьем месте, чтобы попробовать попасть в Лигу чемпионов», — добавил защитник.

Более оптимистичной позиции придерживается нападающий Георгий Мелкадзе.

«Счёт не по игре, 2:2 было бы справедливее. Кононов сказал, что делит горе с нами, потому что это наша общая боль. Но впереди ещё много игр, и чемпионская гонка не окончена. Идём дальше», — заявил форвард.