Третья победа чемпиона подряд и восьмой гол Миранчука: чем запомнился матч «Динамо» — «Локомотив»

«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу и вышел на второе место в турнирной таблице. Для железнодорожников эта победа стала третьей подряд. В свою очередь, бело-голубые потерпели третье поражение кряду. Три очка гостям принёс точный удар Антона Миранчука. Также в составе красно-зелёных дебютировал 18-летний грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.

«Локомотив» набирает ход

Ещё в ноябре — декабре железнодорожники испытывали проблемы как в национальном первенстве, так и в Лиге чемпионов. В ЛЧ команда в итоге заняла последнее место в группе, а в РПЛ набрала лишь одно очко в матчах с «Рубином», «Уралом» и «Спартаком».



Но весной красно-зелёные снова начали набирать баллы с упорностью прошлого сезона. В марте подопечные Юрия Сёмина одержали три победы в четырёх матчах и вышли на чистое второе место.

По всей видимости, «Локомотив» всерьёз нацелен на защиту титула, тем более что конкуренты продолжают совершать осечки. Пока же столичный коллектив отделяют от лидирующего «Зенита» всего три очка, хотя у петербуржцев есть матч в запасе.

«Динамо» рискует вылететь

А вот бело-голубые, напротив, испытывают серьёзные сложности. После зимнего перерыва команда Дмитрия Хохлова обыграла «Уфу», а затем потерпела три поражения подряд с минимальным счётом и находится недалеко от зоны стыковых матчей. «Динамо» всерьёз рискует спустя несколько сезонов в элите вернуться в ФНЛ.

При этом бело-голубым во всех трёх проигранных матчах откровенно не везло. И со «Спартаком», и с «Оренбургом», и с «Локо» команда имела моменты, но не реализовывала их. Больше всего в этом негативном аспекте «преуспел» Евгений Марков. Вот и отчётной встрече он не использовал два стопроцентных шанса.

Не забивает и Евгений Луценко, а Кирилл Панченко, кажется, до сих пор не пришёл в себя после травмы колена. В текущем сезоне на его счету лишь один мяч, и неудивительно, что последние матчи «Динамо» он начинал на скамейке запасных.

Удачное начало матча для «Динамо»

При этом игру с «Локо» бело-голубые начали довольно активно и в первые 20 минут владели преимуществом. Хозяева подавили соперника высоким прессингом и вынуждали защитников гостей ошибаться.

В опорной же зоне Артур Юсупов и Абдул Теттех переигрывали мощный «кулак» железнодорожников в лице Игоря Денисова, Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка. Атакующие футболисты красно-зелёных в подобной ситуации остались на «голодом пайке», и братьям Миранчукам с Фёдором Смоловым порой приходилось идти в рискованный дриблинг, чтобы хоть как-то обострить ситуацию.

Интересная замена Сёмина и дебют Кварацхелии

В самом начале второго тайма Сёмин решился на замену, которая фактически изменила ход матча. Он неожиданно снял с поля опытного Денисова и выпустил вместо него молодого 18-летнего дебютанта Хвичу Кварацхелию, который пополнил состав «Локо» этой зимой.

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Грузин составил компанию впереди Миранчукам и Смолову, и железнодорожникам удалось завладеть решающим преимуществом, которое воплотилось в заработанный пенальти. На 64-й минуте Владислав Игнатьев ворвался в штрафную с фланга после передачи Смолова, а не уследивший за визави Вячеслав Грулёв заплёл защитнику ноги. Судья Алексей Еськов незамедлительно указал на «точку», и Антон Миранчук переиграл Антона Шунина.

Что касается Кварацхелии, то он вошёл в игру достаточно активно и пытался прессинговать игроков «Динамо» на чужой половине поля, пока хватало сил. Также Хвича порой авантюрно шёл в обводку и терял мяч. Но в целом в дебютном матче юный талант смотрелся уверенно.

К тому же только появившись на поле, футболист едва не заработал пенальти, но арбитр решил, что Марков в собственной штрафной после удара Кварацхелии рукой сыграл ненамеренно.

Миранчуки ведут команду за собой

Победу «Локомотиву» во второй игре подряд принёс Антон Миранчук. Полузащитник является лучшим бомбардиром весенней части РПЛ. В четырёх мартовских встречах на его счету четыре мяча. Всего же Антон в текущем сезоне РПЛ забил восемь раз. Ещё один гол он записал на свой счёт в ЛЧ, а три — в Кубке страны. Таким образом игрок с отрывом является лучшим бомбардиром команды.

Его брат Алексей менее результативен, но также играет в коллективе колоссальную роль. В матче с «Динамо» именно он регулярно пускался в обводку на чужой половине поля и часто его дриблинг заканчивался успешно.

Братья Миранчуки в текущем сезоне по-настоящему ведут команду вперёд на фоне отсутствия Мануэла Фернандеша. Да и Джефферсон Фарфан в Химках на поле так и не вышел.