«Руку Кононова в «Спартаке» не ощущаю»: Силкин о матчах 21-го тура РПЛ

В футболе, который показывает «Спартак» весной, не чувствуется рука Олега Кононова. Об этом заявил в интервью RT экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в преддверии 21-го тура РПЛ. При этом он подчеркнул, что коллеге просто необходимо время. Также специалист усомнился в том, что Дмитрий Хохлов сумеет удивить Юрия Сёмина в московском дерби, похвалил Ильзата Ахметова и объяснил, за счёт чего «Зениту» удаётся лидировать.

«Хохлов ничем не удивит Сёмина»

— Центральным матчем тура станет столичное дерби «Динамо» — «Локомотив». Футболисты железнодорожников в сборной не получили максимальную нагрузку. Может ли это стать плюсом для команды по сравнению с конкурентами?

— Вызов в сборную — это всегда стимул для любого игрока, тем более из «Локомотива» в национальную команду приглашают молодых ребят. Поэтому не думаю, что пара матчей на международном уровне станет проблемой для кого-то из российских футболистов. Скорее проблемой является факт невызова в сборную. А так все уже давно восстановились и готовы к возобновлению сезона РПЛ. Что касается конкретной игры, то «Локомотив» сражается за медали, а «Динамо» — за выживание, следовательно, встреча получится интересной, поскольку обеим командам позарез нужны очки.

— Не кажется ли вам, что «Локо» стал слишком зависим от игры братьев Миранчуков?

— В любой команде позиции, на которых играют братья, являются ключевыми. Такие связующие футболисты играют огромную роль в атакующих действиях. У «Локомотива» подобные исполнители есть, тогда как у «Динамо» с ними ситуация обстоит хуже. Отсюда небольшое количество мячей, забитых бело-голубыми, хотя моменты подопечные Дмитрия Хохлова создают. Считаю, команде необходимо усиление в эту линию.

— Но при этом в матче с «Оренбургом» один Евгений Марков не реализовал несколько стопроцентных моментов.

— Проблема заключается в уровне мастерства футболиста. Да, Марков забивал за «Тосно», но мы живём сегодняшним днём, а все былые заслуги давно являются частью истории. Ему нужно забивать здесь и сейчас. Да и «Тосно» — не «Реал».

— В составе «Динамо» в последнее время не проходит в основу Кирилл Панченко. С чем вы это связываете?

— Вопросы нужно задавать Хохлову. Панченко проигрывает конкуренцию, поэтому не выходит на поле. Возможно, он так и не сумел полностью прийти в себя после тяжелейшей травмы колена. Подобные повреждения порой ставят крест на карьере футболистов. У некоторых появляется чувство страха получить рецидив. Самое обидное, что Кирилл «сломался» на взлёте карьеры, когда забивал и отдавал в каждом матче. А потом он на протяжении полугода оставался без игровой практики. В этом сезоне Панченко забил лишь раз, и, разумеется, хочет поправить эту статистику, а излишние переживания только добавляют негатива.

— Чем Дмитрий Хохлов может удивить своего учителя Юрия Сёмина?

— Ничем. В современном футболе тренерам сложно удивлять друг друга, поскольку они могут пользоваться огромным количеством аналитических программ, которые представляют все данные по сопернику. Поэтому на первый план выйдет самоотдача, железная дисциплина и желание добиться результата. По подбору футболистов «Локо», конечно сильнее, но если динамовцы смогут помешать железнодорожникам реализовать план на игру, у них появится шанс.

«Кононову нужна «свежая кровь» и «голодные» игроки»

— «Спартак» сыграет с «Ахматом». Ожидаете ли очередного появления в составе Дениса Глушакова, который забил «Зениту»?

— Это знает только Олег Кононов. Я не знаю. Но тренер исходит в первую очередь из состояния футболистов, как морального, так и физического. Плюс, могут сыграть свою роль определённые тактические задумки.

— Не кажется ли вам, что Аяз Гулиев на данный момент сильнее Дениса?

— Трудно сказать. Игру Глушакова мы можем оценивать по чемпионскому сезону. Тогда это был настоящий Денис. Сейчас он немного не тот, но и соперники относятся к нему куда внимательнее. Гулиев же молодой и ещё не сказал своего слова в российском футболе.

— Зато он более мотивирован и голоден до побед.

— Футболисты и должны быть «голодными». Если на поле выйдут «сытые коты», они просто не будут играть.

— В Грозном, скорее всего не смогут сыграть травмированные Роман Зобнин и Илья Кутепов. Может ли потеря этих футболистов привести к осечке «Спартака»?

— Отсутствие Зобнина действительно станет проблемой для «Спартака», ведь этот игрок даёт огромный объём в центре поля и регулярно вступает в борьбу. А что касается Кутепова, то он не настолько звёздный защитник, чтобы его повреждение могло как-то повлиять на «Спартак». У красно-белых есть и другие сильные исполнители на эту позицию.

— Кононов в последних матчах вернулся к расстановке с одним нападающим. Не логичнее ли использовать вместе Зе Луиша и Луиса Адриано, что тренер поначалу и делал?

— С «Зенитом» Зе Луиш не смог сыграть из-за дисквалификации. Возможно, у одного из них имелись проблемы со здоровьем. Кононов же — конструктивный тренер, и все его команды были играющими. Но руку Кононова в игре «Спартака» я пока не ощущаю. Специалист занимается строительством коллектива. Это ведь не быстрый процесс — нужно складывать кирпичик за кирпичиком. Только сломать всё можно за неделю.

— Но Кононов сам говорил, что на строительство новой команды ему требуется три месяца.

— Команды бывают разные. Есть коллективы, в которых собраны «голодные» до успеха футболисты, а случаются и обратные примеры. Посмотрите на тот же «Реал». Мадридцы выиграли три Лиги чемпионов и просто пресытились победами. Кононову в данной ситуации необходима свежая кровь и «голодные» игроки.

«Ахметов — перспективный футболист для сборной»

— Переходя к матчу ЦСКА, Ильзат Ахметов дебютировал в сборной. Способен ли он стать новым Александром Головиным для армейцев?

— Ильзата сложно сравнивать с Александром, поскольку они играют на разных позициях. Но Ахметов — безусловно, талантливый парень. Считаю, в дебютных матчах за сборную он смотрелся неплохо. В первом тайме игры в Бельгии полузащитник ЦСКА немного переживал, но потом начал действовать увереннее. А в Казахстане Ильзат и вовсе был очень хорош. Ахметов — молодой хороший мальчик, очень перспективный футболист для сборной. Дай бог, чтобы он развивался.

— Не настигнет ли Ильзата «синдром второго года», как это часто бывает у молодых?

— Если начнёт «шуметь ветер» в голове, если вовремя не подскажут, то может и сбавить. Но если Ахметов по-настоящему амбициозный спортсмен, то заиграет только сильнее.

— Фёдор Чалов в последнее время забивает не слишком часто. Не кажется ли вам, что он потерял тот голевой запал, который был у него в начале сезона?

— Самое главное, что у него возникают моменты. К тому же отношение соперников к Фёдору изменилось. Он больше не юный дебютант, а лучший бомбардир РПЛ. Ему стало сложнее. При этом Чалов выполняет большой объём работы и очень много играет на команду. Он молодец. Тем более нападающий — футболист зависимый. Чем меньше он получает мячей, тем меньше забивает. Сейчас ему нужно совершенствовать своё мастерство.

«Подбор футболистов у «Зенита» один из лучших в стране»

— «Краснодар» после вылета из Лиги Европы вернётся на победные рельсы?

— Игра в еврокубках отняла у команды слишком много эмоций. Выступление сразу в двух турнирах пока ещё даётся «Краснодару» тяжеловато, отсюда и безвыигрышная серия. При этом «южане» показывают симпатичный футбол. Мурад Мусаев — очень вдумчивый тренер. Вспомните матчи с «Байером». После них встречи «Зенита» в Лиге Европы не смотрелись вообще. Вернуться в борьбу за чемпионство «Краснодару» будет тяжело, но команда точно поборется за медали.

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— Нет опасений, что после вылета из Лиги Европы у подопечных Мусаева просто не хватит сил на концовку?

— Дело не в силах. Физические кондиции восстанавливаются за 48 часов, а психические — за 72. Они должны прийти в себя, тем более был перерыв на матчи сборных. Посмотрим, что будет представлять из себя команда.

— Иван Игнатьев с Магомедом-Шапи Сулеймановым, наверняка, будут воодушевлены окончанием конфликта с клубом?

— Что касается Магомеда-Шапи, то он регулярно забивает, выходя на замену. Но, мне кажется, что проводить все 90 минут на взрослом уровне ему пока сложно. Собственно, в текущем сезоне он лишь раз попал в основу «Краснодара» — в игре со «Спартаком». А в концовках матчей, когда соперники устают, он выходит и демонстрирует свой высочайший уровень мастерства, реализует моменты.

— «Зенит» примет «Оренбург». Удивляет ли вас то, какую важную роль по весне в команде играет восстановившийся от травмы Юрий Жирков? Мало того он вернулся в сборную.

— Юрий выглядит достойно, поэтому его пригласили в сборную. Пауза из-за травмы? Как говорится, за одного битого двух небитых дают. Он опытный парень и поиграл на самом высоком уровне. К тому же Юрий очень спокойный. А для любой команды важно, чтобы на поле выходили, как молодые, так и опытные футболисты. Молодёжь тянется за такими людьми как Жирков, даже если они почти не выходят на поле.

— Не станет ли «Зенит» слишком зависим от Кристиана Нобоа в связи с травмой Далера Кузяева?

— Так Кристиан не играл полгода из-за травмы. Подбор исполнителей у «Зенита» один из лучших в РПЛ, и кроме Нобоа там полно футболистов. Мне очень нравится тот же Кузяев. Вообще мы говорили о том, что «Краснодар» порой смотрелся ярче «Зенита», но после зимнего перерыва питерцам удалось оторваться от конкурентов. Да, у подопечных Сергея Семака был спад, но они пришли в себя и одерживают победы.

— Стоит ли ждать голов от Артёма Дзюбы с учётом окончания «сухой» серии?

— Конечно, гол Казахстану скажется на нём позитивно. Нападающие очень зависят от забитых мячей. Если в матче форвард не забил и не отдал результативную передачу — ему можно ставить двойку. Теперь же настроение у Дзюбы повысится. А если человек забивает в нескольких матчах подряд, то мячи начинают удачно ложиться на ногу, появляется Фортуна.