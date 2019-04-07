«Будем биться за чемпионство до конца»: о чём говорили тренеры после матча «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» не смог переломить ход встречи с ЦСКА из-за отсутствия морально-волевых качеств, а армейцы одержали уверенную победу благодаря правильной подготовке к важной игре. Об этом сразу после матча заявили наставники команд Олег Кононов и Виктор Гончаренко. Кроме того, тренеры отметили атмосферу игры и оценили шансы своих коллективов в борьбе за чемпионство.

«Понимал, в какой футбол играет «Спартак»

Первым перед журналистами появился Виктор Гончаренко. Наставник армейцев не скрывал положительных эмоций. Его настроение разделяла и команда — из гостевой раздевалки, которая находится за стеной пресс-центра «Открытие Арены», слышались радостные возгласы и поздравления с победой. Белорусский специалист был настроен на общение с прессой, однако большинство журналистов сконцентрировали своё внимание на игре хозяев.

Гончаренко рассказал, за счёт чего ему удалось тактически перехитрить Олега Кононова, и заявил, что точно знал, как против его команды сыграет «Спартак».

— Поделитесь впечатлениями от матча.

— Мы очень ждали эту игру. Вокруг неё был сильный ажиотаж, матч прошёл при полном стадионе и самоотдаче от каждой из команд. Рад, что нашли в себе силы подниматься в очень активные атаки. Во втором тайме смогли взвинтить темп и дважды отличиться. Отмечу и атмосферу — она была потрясающей!

— Многие болельщики и эксперты не понимают, в какой футбол играет нынешний «Спартак». Какие нюансы вы учитывали при подготовке к дерби?

— Мне было понятно, как они будут атаковать. К тому же я знал, что соперники начнут делать при потере мяча. Так что лично мне как тренеру очевидно, во что они играют.

— В таком случае почему были допущены ошибки в обороне, которые привели к тому, что хозяева поля дважды убегали в контратаки?

— Не забывайте, что «Спартак» — серьёзный соперник, играющий в Лиге чемпионов, и было бы наивно полагать, что на домашнем стадионе он позволит себе довольствоваться поражением или даже ничьей.

— Игра вашей команды преобразилась после перерыва. Что вы сказали футболистам в раздевалке?

— То же самое, что и до игры. Не отдавать инициативу, не садиться в оборону, сохранять мяч под давлением и выходить в атаку.

«Не хватило морально-волевых сил»

Олег Кононов сменил Гончаренко спустя несколько минут. Привычно сдержанный наставник «Спартака», традиционно долго и развёрнуто отвечающий на все вопросы представителей СМИ, с первых же минут обозначил свою позицию: острые темы остаются под запретом. Несмотря на давление со стороны репортёров, он не стал акцентировать внимание на ошибках своих футболистов и заявил, что его команда до последнего будет бороться за чемпионство.

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— Поделитесь своими первыми впечатлениями от встречи.

— Хороший первый тайм, в котором мы имели преимущество. К сожалению, не удалось реализовать свои моменты. Во вторую половину матча вошли плохо, пропустили дважды. ЦСКА откатился назад и стал играть на контратаках. Было уже тяжелее. Когда травму получил вратарь Александр Селихов, передо мной уже возникла проблема с точки зрения усиления состава, ведь выпустить полевого футболиста возможности не было.

— Замена Селихова была вынужденной? Создалось впечатление, что вратарь высказывал недовольство, покидая поле.

— Недовольство? Ничего подобного я не слышал. Александра заменили по медицинским причинам, и со стадиона он уехал прямиком в клинику, чтобы делать снимок.

— Вы сказали, что ваша команда провела хороший первый тайм, но потеряла игру во втором. Что произошло?

— Не хватило морально-волевых сил, чтобы двигаться к победе. У нас был момент, который мог перевернуть всё с ног на голову. Если бы Зе Луиш забил, всё могло бы быть иначе.

— Как такое возможно, что «Спартак» на домашнем стадионе не может найти в себе моральные силы?

— Они есть. Я говорю про конкретный момент. Команда билась. Морально-волевых качеств не хватило для того, чтобы не смотреть на счёт и забыть о непростой ситуации.

— Матч с ЦСКА вновь выявил проблемы вашей команды в игре в позиционной атаке. Не жалеете, что приняли решение отказаться от ведущих игроков своей средней линии, таких как Роман Ерёменко, Жано Ананидзе и Александр Самедов?

— Не жалею. Футбол состоит из разных составляющих. Да, у нас были моменты, где мы начинали движение с быстрых атак. Возможно, сейчас это получается у нас лучше, чем играть в позиционный футбол.

— Ещё верите в то, что вам по силам бороться за чемпионство?

— Мы будем биться до конца.

— Ваша команда закрылась, перестала общаться с прессой. Почему?

— Этот вопрос не ко мне. Нужно работать, разговаривать некогда, будем всё доказывать на поле.

— Довольны ли вы тем, как сегодня сыграл Денис Глушаков?

— Не буду комментировать действия ни одного из футболистов, мы проиграли дерби. Этого достаточно. Многоточие.