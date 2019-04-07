«Будем биться за чемпионство до конца»: о чём говорили тренеры после матча «Спартак» — ЦСКА
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Понимал, в какой футбол играет «Спартак»
Первым перед журналистами появился Виктор Гончаренко. Наставник армейцев не скрывал положительных эмоций. Его настроение разделяла и команда — из гостевой раздевалки, которая находится за стеной пресс-центра «Открытие Арены», слышались радостные возгласы и поздравления с победой. Белорусский специалист был настроен на общение с прессой, однако большинство журналистов сконцентрировали своё внимание на игре хозяев.
Гончаренко рассказал, за счёт чего ему удалось тактически перехитрить Олега Кононова, и заявил, что точно знал, как против его команды сыграет «Спартак».
— Поделитесь впечатлениями от матча.
— Мы очень ждали эту игру. Вокруг неё был сильный ажиотаж, матч прошёл при полном стадионе и самоотдаче от каждой из команд. Рад, что нашли в себе силы подниматься в очень активные атаки. Во втором тайме смогли взвинтить темп и дважды отличиться. Отмечу и атмосферу — она была потрясающей!
— Многие болельщики и эксперты не понимают, в какой футбол играет нынешний «Спартак». Какие нюансы вы учитывали при подготовке к дерби?
— Мне было понятно, как они будут атаковать. К тому же я знал, что соперники начнут делать при потере мяча. Так что лично мне как тренеру очевидно, во что они играют.
— В таком случае почему были допущены ошибки в обороне, которые привели к тому, что хозяева поля дважды убегали в контратаки?
— Не забывайте, что «Спартак» — серьёзный соперник, играющий в Лиге чемпионов, и было бы наивно полагать, что на домашнем стадионе он позволит себе довольствоваться поражением или даже ничьей.
— Игра вашей команды преобразилась после перерыва. Что вы сказали футболистам в раздевалке?
— То же самое, что и до игры. Не отдавать инициативу, не садиться в оборону, сохранять мяч под давлением и выходить в атаку.
«Не хватило морально-волевых сил»
Олег Кононов сменил Гончаренко спустя несколько минут. Привычно сдержанный наставник «Спартака», традиционно долго и развёрнуто отвечающий на все вопросы представителей СМИ, с первых же минут обозначил свою позицию: острые темы остаются под запретом. Несмотря на давление со стороны репортёров, он не стал акцентировать внимание на ошибках своих футболистов и заявил, что его команда до последнего будет бороться за чемпионство.
— Поделитесь своими первыми впечатлениями от встречи.
— Хороший первый тайм, в котором мы имели преимущество. К сожалению, не удалось реализовать свои моменты. Во вторую половину матча вошли плохо, пропустили дважды. ЦСКА откатился назад и стал играть на контратаках. Было уже тяжелее. Когда травму получил вратарь Александр Селихов, передо мной уже возникла проблема с точки зрения усиления состава, ведь выпустить полевого футболиста возможности не было.
— Замена Селихова была вынужденной? Создалось впечатление, что вратарь высказывал недовольство, покидая поле.
— Недовольство? Ничего подобного я не слышал. Александра заменили по медицинским причинам, и со стадиона он уехал прямиком в клинику, чтобы делать снимок.
— Вы сказали, что ваша команда провела хороший первый тайм, но потеряла игру во втором. Что произошло?
— Не хватило морально-волевых сил, чтобы двигаться к победе. У нас был момент, который мог перевернуть всё с ног на голову. Если бы Зе Луиш забил, всё могло бы быть иначе.
— Как такое возможно, что «Спартак» на домашнем стадионе не может найти в себе моральные силы?
— Они есть. Я говорю про конкретный момент. Команда билась. Морально-волевых качеств не хватило для того, чтобы не смотреть на счёт и забыть о непростой ситуации.
— Матч с ЦСКА вновь выявил проблемы вашей команды в игре в позиционной атаке. Не жалеете, что приняли решение отказаться от ведущих игроков своей средней линии, таких как Роман Ерёменко, Жано Ананидзе и Александр Самедов?
— Не жалею. Футбол состоит из разных составляющих. Да, у нас были моменты, где мы начинали движение с быстрых атак. Возможно, сейчас это получается у нас лучше, чем играть в позиционный футбол.
— Ещё верите в то, что вам по силам бороться за чемпионство?
— Мы будем биться до конца.
— Ваша команда закрылась, перестала общаться с прессой. Почему?
— Этот вопрос не ко мне. Нужно работать, разговаривать некогда, будем всё доказывать на поле.
— Довольны ли вы тем, как сегодня сыграл Денис Глушаков?
— Не буду комментировать действия ни одного из футболистов, мы проиграли дерби. Этого достаточно. Многоточие.