Кононов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от столичного ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги.

«Хороший первый тайм с нашим преимуществом в голевых моментах. Плохо вошли в первые секунды во втором, получили два гола — ЦСКА откатился назад и играл на контратаках. Когда пропускаешь один, второй гол — есть нервозность. При счёте 0:2 не хватило морально-волевых качеств, чтобы двигаться к победе», — заявил Кононов после матча.

Он отметил, что при любом счёте важно бороться за победу.

«Мы бились, но не хватило, чтобы двигать игру в своём направлении, забить и переломить», — добавил специалист.

«Спартак» на своём поле проиграл ЦСКА со счётом 0:2.

Ранее Кононов рассказал о характере травмы Александра Селихова.