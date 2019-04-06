Гончаренко: ЦСКА чётко понимал, как обороняться против «Спартака»
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«Матч держал в напряжении. Понятно, что при такой игре всё может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Но я рад, что мы нашли в себе силы подняться и проводить атаки. Во втором тайме взвинтили темп, забили два гола», — заявил Гончаренко после матча.
Он отметил, что ему, как тренеру, было предельно понятно, как «Спартак» действует в атаке.
«Они знают, что делать, когда теряют мяч. Это две очень важные составляющие. Мы чётко понимали, как обороняться против «Спартака». А что касается оборонительной составляющей, то проблемы есть у каждой команды, нужно было воспользоваться чужими слабостями», — добавил специалист.
ЦСКА на выезде обыграл «Спартак» со счётом 2:0.
Ранее Олег Кононов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с ЦСКА.