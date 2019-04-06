«Краснодар» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Крыльями Советов» в 22-м туре РПЛ

Короткая ссылка
«Краснодар» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Крыльями Советов» в 22-м туре РПЛ
  • @FCKrasnodar
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

На 71-й минуте южане остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку по ходу матча получил Сергей Петров.

Победный для команды мяч на 92-й минуте с пенальти забил Виктор Классон.

«Краснодар» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке с 24 очками.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграло вничью с «Анжи» в 22-м туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить