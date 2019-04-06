«Краснодар» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Крыльями Советов» в 22-м туре РПЛ

«Краснодар» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

На 71-й минуте южане остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку по ходу матча получил Сергей Петров.

Победный для команды мяч на 92-й минуте с пенальти забил Виктор Классон.

«Краснодар» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке с 24 очками.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграло вничью с «Анжи» в 22-м туре РПЛ.