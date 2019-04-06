«Динамо» сыграло вничью с «Анжи» в 22-м туре РПЛ

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Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с махачкалинским «Анжи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» сыграло вничью с «Анжи» в 22-м туре РПЛ
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Встреча, прошедшая на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске, завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 16-й минуте благодаря голу Андреса Понсе. Динамовцы восстановили равенство на 72-й минуте — отличился Тони Шуньич.

В компенсированное время гости остались в меньшинстве после удаления Абдула Теттеха.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. «Анжи» располагается на 14-й позиции с 19 баллами. 

Ранее «Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в перенесённом матче 16-го тура РПЛ.

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