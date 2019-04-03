«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в перенесённом матче 16-го тура РПЛ

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«Оренбург» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в перенесённом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в перенесённом матче 16-го тура РПЛ
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Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев отличились Андрей Сутормин (с пенальти), Силвие Бегич и Михаил Сиваков. У самарцев единственный мяч с одиннадцатиметрового забил Рамиль Шейдаев.

«Оренбург» набрал 29 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья» находятся на 11-й строчке с 24 баллами.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Азмун назван лучшим игроком марта в РПЛ.

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