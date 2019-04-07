Ремейк «золотого» матча, месть Сёмина за 3:5 и ожидание голов от Дзюбы: чем интересна игра «Локомотив» — «Зенит»

В одном из центральных матчей 22-го тура РПЛ встретятся действующий чемпион России «Локомотив» и лидер нынешнего сезона «Зенит». Железнодорожники постараются взять у соперника реванш за разгромное гостевое поражение в первом круге, а петерубуржцы — за неудачу в «золотом» для московского коллектива матче в мае прошлого года. На тренерской скамейке состоится противостояние между опытным Юрием Сёминым и молодым Сергеем Семаком, а Артём Дзюба постарается забить первый мяч в национальном первенстве за полгода.

Последний шанс для действующего чемпиона

За девять туров до окончания чемпионата «Зенит» оторвался от ближайших преследователей — «Локомотива» и «Краснодара» — на шесть очков, однако гонку за чемпионство рано считать завершённой. В этом плане многое решится именно в Черкизове, где действующий чемпион постарается огорчить петербуржцев и сделать более реальными шансы на защиту титула.

Победа «Локо» может по-настоящему возродить интригу, ведь в таком случае команды из Москвы и Санкт-Петербурга будут разделять всего три балла и железнодорожники вновь станут претендентами на золотые медали. Свои притязания на трофей уже подтвердили «Краснодар» и ЦСКА, которые обыграли «Крылья Советов» и «Спартак» соответственно.

Месть «Локомотива»

Наверняка дополнительной мотивацией для хозяев станет желание реабилитироваться перед болельщиками за поражение в Санкт-Петербурге. В первом круге они уступили сине-бело-голубым с хоккейным счётом 3:5. В той игре центральные защитники железнодорожников Бенедикт Хёведес, Ведран Чорлука и Соломон Кверквелия допустили столько ошибок, сколько, кажется, не позволяли себе за всю карьеру.

С другой стороны, именно в матче с «Зенитом» подопечные Юрия Сёмина оформили долгожданное чемпионство в прошлом сезоне. Тогда мяч Эдера на 87-й минуте стал «золотым» для красно-зелёных. А в выездном поединке первого круга того сезона «Локомотив» и вовсе разгромил принципиального соперника на «Петровском» — 3:0.

Таким образом, у «Зенита» появляется прекрасная возможность отомстить красно-зелёным за те две неудачи.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Кубковый осадок

Вместе с этим «Локомотиву» в среду пришлось провести тяжелейший полуфинальный матч Кубка России с «Ростовом». Игра завершилась вничью, и железнодорожникам лишь в концовке удалось спастись от поражения.

При этом Сёмин на столь поздней стадии турнира не рискнул поберечь лидеров и выпустил на поле сильнейший состав. И это учитывая тот факт, что спустя всего три дня железнодорожникам предстояло провести важнейший матч чемпионата с «Зенитом».

Но не стоит забывать, что осенью команде порой приходилось разрываться на три фронта, и футболисты «Локомотива» успели привыкнуть к таким нагрузкам. Кроме того, опыта Сёмина должно хватить для разрешения этой проблемы.

Противостояние Сёмина и Семака

Противостояние «Локомотива» и «Зенита» вызывает особенный интерес ещё и по причине соперничества главных тренеров команд, опытнейшего Сёмина и талантливого Семака. При этом последний годится визави в сыновья — разница в возрасте составляет 28 лет.

Неудивительно, что молодой тренер успел поиграть под руководством мэтра отечественного тренерского цеха. В середине нулевых они находились по одну сторону баррикад в сборной России.

В качестве тренеров их пути пересекались пять раз, и пока в этом противостоянии равенство: по две победы при одной ничьей. В сезоне-2016/17 «Локо» дважды обыграл «Уфу» с минимальным счётом. В следующем башкортостанцы дома взяли реванш, а на выезде добились ничьей. Наконец, с Семаком во главе «Зенит» в первом круге текущего сезона отправил пять мячей в ворота железнодорожников.

Игроки ФК «Зенит» Олег Шатов, Луиш Нету и Артём Дзюба радуются забитому мячу

РИА Новости

© Михаил Киреев

Загадка в центре поля

Что касается тактических моментов, большой вопрос вызывает расстановка «Локомотива» на матч. В частности, любопытно, сколько футболистов Сёмин выставит в опорной зоне. В последнем матче РПЛ с «Динамо» тренер остановился на трёх: Игоре Денисове, Гжегоже Крыховяке и Дмитрии Баринове.

Однако такая схема не добавила команде атакующей мощи, что вынудило опытного специалиста поменять Денисова на молодого Хвичу Кварацхелию после перерыва. В результате этот шаг полностью себя оправдал.

Вполне вероятно, что в игре с «Зенитом», где железнодорожникам придётся делать ставку на победу, Сёмин вновь остановится на схеме с двумя опорными. В таком случае на фланг может выйти опытный Джефферсон Фарфан. Под нападающим также может сыграть Мануэл Фернандеш, что ещё более усилит атакующую мощь команды. В игре с «Ростовом» португалец появился в основе.

Забьёт ли Антон Миранчук

Однако настоящим лидером «Локомотива» в текущем сезоне является Антон Миранчук. Весной полузащитник к тому же стал регулярно поражать ворота соперников. В четырёх турах РПЛ, пришедшихся на март, футболист забил четыре мяча и с этим показателем является одним из лучших бомбардиров Премьер-лиги за данный отрезок первенства.

Вдобавок Миранчук красивым ударом со стандарта поразил ворота «Ростова» в Кубке. Таким образом, болельщики железнодорожников вправе вновь ждать гола от универсала «Локомотива».

Антон Миранчук

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Забьют ли Азмун или Дзюба

Четыре мяча в первых весенних турах РПЛ записал на свой счёт и Азмун. Кажется, с трансфером иранца в «Зените» попали в точку, ведь в восьми первых матчах за петербуржцев во всех турнирах Сердар отличился семь раз и побил клубный рекорд.

Но лишь один мяч из семи Азмун забил на выезде — в ворота сражающегося за выживание «Урала». В матчах со «Спартаком» и «Вильярреалом» Сердар не отметился результативными действиями, а в еврокубковой встрече и вовсе упустил два 100%-ных момента.

Исправить статистику форвард постарается в Черкизове, а компанию впереди ему практически наверняка составит Артём Дзюба, который не забивал в РПЛ с октября прошлого года.

Третье дерби для судьи

Обслужит игру молодой арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов, который в третий раз в карьере рассудит эти коллективы. В 2014-м при его судействе «Зенит» обыграл «Локо» со счётом 2:1, а спустя четыре года Иванов отработал тот самый «золотой» матч с петербуржцами в Черкизове.

Всего Сергей отсудил 18 матчей с участием красно-зелёных, в которых они потерпели лишь два поражения и одержали 13 побед. «Зенит» в 14 встречах с Ивановым выиграл семь раз и уступил трижды.

В текущем сезоне Иванов отработал на трёх матчах с участием железнодорожников, в которых они сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), оказались сильнее «Арсенала» (3:1) и сенсационно проиграли «Оренбургу» (0:1). Петербуржцев арбитр из Ростова-на-Дону рассудил лишь однажды и не принёс удачи команде Семака: коллектив из города на Неве уступил «Динамо» с минимальным счётом, а Себастьяну Дриусси рефери показал красную карточку, которая остаётся для судьи единственной в сезоне.