Победа Карпина над «Спартаком», сенсационное поражение ЦСКА и три гола с дальней дистанции: чем запомнился 23-й тур РПЛ

«Ростов» Валерия Карпина второй раз в сезоне победил «Спартак» и сократил отставание от красно-белых до минимума. Петербургский «Зенит» отправил пять безответных мячей в ворота аутсайдера «Анжи» и оторвался от ближайших преследователей на шесть очков. ЦСКА дома сенсационно уступил «Оренбургу», оставшись вдесятером из-за удаления Марио Фернандеса ещё до перерыва. Полузащитники «Локомотива» и «Крыльев Советов» Алексей Миранчук и Антон Зиньковский отметились красивыми дальними ударами, записав себе в актив по голу. RT рассказывает о главных событиях 23-го тура РПЛ.

Травма Самедова и чудо-гол Зиньковского

Очередной тур РПЛ открывался матчем между коллективами из второй половины турнирной таблицы. В Самаре местные «Крылья Советов» принимали «Рубин». Хозяева подходили к этой встрече с неутешительной серией из трёх поражений подряд, а гости не побеждали на протяжении последних четырёх встреч. Правда, в играх с «Енисеем» и «Арсеналом» они добыли по очку.

Первый тайм запомнился многочисленными опасными атаками самарцев и вынужденной заменой Александра Самедова. Хавбек почувствовал боль в задней поверхности бедра и был вынужден покинуть поле. «Рубин» попытался перехватить инициативу, но вместо этого получил гол в свои ворота. Это Антон Зиньковский решился на удар с 27 метров и застал вратаря гостей врасплох. Мяч так и остался единственным. Подопечные Миодрага Божовича прервали свою неудачную серию и одержали первую за месяц победу в РПЛ. В последний раз они обыгрывали «Анжи».

Незабитый пенальти Тилля и безвыигрышная серия «Енисея»

В Красноярске главный аутсайдер РПЛ «Енисей» встречался с «Уфой». Коллектив Дмитрия Аленичева в очередной раз не смог добиться успеха и продлил свою безвыигрышную серию до восьми матчей подряд. Всего в нынешнем чемпионате они одержали две победы — в пятом туре были повержены «Крылья Советов», а в 15-м — «Динамо».

Уфимцы же были близки к тому, чтобы набрать шесть очков за два тура и увезти домой победу. На седьмой минуте гости заработали пенальти, но отличиться им помешала героическая игра Юрия Нестеренко. Голкипер «Енисея» сначала парировал удар с «точки» в исполнении Оливье Тилля, а после справился и с добиванием в исполнении люксембуржца.

Удаление Меркулова и обилие нереализованных моментов

«Арсенал» и «Урал» также не смогли порадовать голами 10 тыс. болельщиков, собравшихся на стадионе в Туле. Хозяева продлили свою неудачную серию в противостоянии со «шмелями» до пяти встреч. В последний раз «пушкари» обыгрывали своих соперников в марте 2017 года. Тогда матч завершился со счётом 2:0, дублем отметился Федерико Расич, сейчас выступающий за кипрский «Пафос».

При этом команды имели уйму моментов, чтобы отличиться. Особенно усердствовали хозяева, которые дважды сотрясали каркас ворот соперника. В дебюте встречи мяч угодил в штангу после удара Луки Джорджевича, а в концовке Виктор Альварес проверил на прочность перекладину. В долгу не остались и хозяева — в правую стойку попал Андрей Панюков. В самой концовке матча «Урал» остался в меньшинстве — Михаил Меркулов сбил выходившего один на один с вратарём Зелимхана Бакаева и второй раз в карьере заработал красную карточку.

Сенсационное поражение ЦСКА и удаление Фернандеса

Матч на стадионе «ВЭБ Арена» начался с символического удара по мячу в исполнении робота Алёши, а завершился пятым поражением хозяев в сезоне. ЦСКА неожиданно уступил со счётом 2:3 и впервые в истории был бит подопечными Владимира Федотова. В трёх предыдущих встречах красно-синие неизменно добивались победы, ни разу не позволив соперникам поразить свои ворота.

Поначалу ничто не предвещало беды. Уже в дебюте встречи хозяева вышли вперёд благодаря курьёзному голу в исполнении Ивана Облякова. Хавбек ЦСКА заметил, что голкипер противника слишком далеко вышел из ворот, и с 40 метров закинул ему мяч за шиворот. Но уже в течение 10 минут гости дважды заставили капитулировать Игоря Акинфеева. Отличились Адесойе Ойеволе и Алексей Сутормин.

Всего минуту спустя положение ЦСКА стало крайне тяжёлым. Марио Фернандес получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Находясь в меньшинстве, армейцы смогли сравнять счёт благодаря отличной игре Абеля Эрнандеса на добивании, но уже на 54-й минуте пропустили снова. Джордже Деспотович получил мяч у левого края штрафной и исполнил великолепный по силе и точности удар. Мяч взвился в воздух и влетел точно в дальнюю девятку ворот Акинфеева.

Шедевр Миранчука и погоня за медалями «Локомотива»

Подопечные Юрия Сёмина воспользовались осечкой своего прямого конкурента и обошли его в турнирной таблице. «Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат» и продлил свои беспроигрышную серию до семи встреч. Что касается очного противостояния, то в последний раз москвичи уступали грозненцам в марте 2016 года.

Начиная с концовки первого тайма события на поле стали развиваться стремительно. Гости трижды огорчили Евгения Городова, при этом сами пропустили лишь единожды. Голами отметились Фёдор Смолов и Джефферсон Фарфан, причём перуанец также записал на свой счёт результативную передачу, а Алексей Миранчук стал автором красивейшего гола со штрафного. Выстрелом с 28 метров полузащитник отправил мяч точно в девятку ворот «Ахмата». Хозяева смогли ответить лишь точным ударом Раванелли.

Обмен голами в концовке и неназначенный пенальти

В Химках «Динамо» и «Краснодар» разошлись вничью. Более 70 минут команды не могли огорчить друг друга, но в концовке обменялись мячами. Сначала Евгений Марков вывел хозяев вперёд после подачи углового, а затем Вандерсон сравнял счёт, воспользовавшись отскоком от штанги.

При этом уже в добавленное арбитром время южане имели несколько моментов, чтобы вырвать победу, но не реализовали их. А главный тренер команды Мурад Мусаев после игры ключевым эпизодом встречи назвал неназначенный за игру рукой Романом Евгеньевым пенальти в начале второго тайма.

Из околофутбольных событий запомнилась акция фанатов «Динамо», которые разукрасили знаменитую стену Цоя на Арбате. Надпись на стене повторяет строчку из известной песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца».

Юбилейный мяч Дриусси и сейвы Дюпина

«Зенит» дома не оставил ни малейших шансов сражающемуся за выживание «Анжи». Уже к десятой минуте петербуржцы дважды поразили ворота соперника. Сердар Азмун сначала забил восьмой мяч за сине-бело-голубых, а затем помог отличиться Браниславу Ивановичу.

Подопечные Сергея Семака вполне могли довести счёт до разгромного, но несколько потрясающих сейвов совершил голкипер гостей Юрий Дюпин. Однако в концовке в ворота махачкалинцев всё же влетело ещё три мяча. Дубль удалось оформить Себастьяну Дриусси, и первый точный удар аргентинца стал 900-м для команды в РПЛ.

Вторая победа Карпина над «Спартаком» в сезоне и травма Зе Луиша

Наконец, в центральном матче тура «Ростов» дома обыграл «Спартак». Экс-наставнику красно-белых Валерию Карпину удалось огорчить бывшую команду, как и целому ряду футболистов жёлто-синих, которые ранее защищали цвета московского коллектива.

Собственно, один из них — Роман Ерёменко выполнил результативную передачу на Эльдора Шомуродова в моменте с решающим голом во втором тайме. А открыл счёт Александр Гацкан, который на заре карьеры также успел поиграть в составе «Спартака».

Для «народной команды» же встреча в целом получилась не слишком удачной. Игра «первым номером» не далась коллективу Олега Кононова, и красно-белые потерпели заслуженное поражение. К тому же по ходу первого тайма красно-белые из-за травмы лишились Зе Луиша, который вынужден был покинуть поле уже в первом тайме.