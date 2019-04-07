«Баринов не по годам неуступчив»: Сенников о матче «Локомотив» — «Зенит», новой роли Дзюбы и жалобах Сёмина

«Локомотив» будет иметь преимущество в матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом» с психологической точки зрения. Об этом в интервью RT заявил бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников. По его мнению, для москвичей это противостояние более принципиально, чем для санкт-петербуржцев. Кроме того, эксперт рассказал о переориентации нападающего Артёма Дзюбы, предположил, чего не хватает братьям Миранчукам для успешного выступления в сборной, а также положительно оценил решение Сергея Семака включить в основной состав ветеранов сине-бело-голубых Юрия Жиркова и Александра Анюкова.

«Алексей Миранчук всегда может сотворить чудо»

— В первом полуфинальном матче Кубка России «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом». Насколько этот результат закономерен?

— О случайности здесь говорить не приходится. «Ростов» находился в хорошей форме, выглядел достойно, а «Локомотив» заиграл в полную силу, лишь когда пропустил. В итоге получилась боевая ничья, думаю, болельщики остались довольны.

— Как вы оцениваете пенальти в ворота Гильерме, назначенный при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR)?

— 11-метровый был очевидным, потому что в своей штрафной нельзя идти коленом на нападающего.

— Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин пожаловался, что на тренировочной базе команды в подмосковной Баковке нет освещения после 15 часов. Сталкивались ли вы с подобными проблемами, и действительно ли они могут повлиять на игроков?

— Не думаю, что из-за этого могут возникнуть трудности. Например, в наше время освещения не было, на тренировочных полях не стояли специальные мачты. Но мы занимались в 10 утра и 5 вечера, когда нужды в них и не было.

— Сёмин сетовал и на непростой календарь своих подопечных. Согласны с ним?

— Мне не представляется это серьёзной проблемой. Наоборот, для любого футболиста лучше играть. Даже в середине полностью тренировочной недели обязательно присутствует день с большей нагрузкой. Тем более хорошо, когда есть полноценный матч. Кроме того, на такого соперника, как «Зенит», настраиваться долго не нужно, силы аккумулируются непосредственно перед встречей.

— Почему братья Миранчуки в «Локомотиве» выглядят лучше, чем в сборной?

— Возможно, существует проблема с подготовкой. Кроме того, в сборной существует большая конкуренция на их позиции: Денис Черышев приезжает из «Валенсии», Александр Головин — из «Монако», Артём Дзюба играет в линии нападения. В данной ситуации нужно лишь работать над собой, чтобы показывать одинаковый уровень в обеих командах.

— В последнее время складывается впечатление, что Антон по совокупности качеств выглядит сильнее Алексея...

— По результативности — да. На данном этапе Антон больше забивает, создаёт моменты. Но что касается отдельных эпизодов, то мне больше нравится Алексей: его обработка, креативность, видение игры, поля, нестандартные решения. Он всегда может сотворить чудо, в то время как действия его брата проще предугадать.

— Насколько системообразующим игроком для железнодорожников в последнее время стал Дмитрий Баринов?

— Это очень перспективный парень, который выполняет большой объём работы. Он не по годам неуступчив, может пободаться с более взрослыми футболистами, любому ответить, хорошо действует в отборе. Было несколько показательных эпизодов, в которых Баринов успешно подстраховывал своих партнёров. Игорю Денисову растёт достойная замена.

— Нынешней весной «Локомотив» движется по прошлогоднему графику: в чемпионате не пропускает, но и забивает с трудом. В чём причина?

— Не слишком результативные победы тоже ценны. При этом «Ростову» забили дважды, хотя и пропустили столько же. Не знаю, как лучше: уступить 3:5, как в первом круге «Зениту», или выиграть с более скромным счётом.

«Семак сочетает молодость и опыт»

— Психология зачастую играет важную роль в матчах топ-команд. Какой из коллективов на данный момент более устойчив с этой точки зрения?

— У «Локомотива» будет преимущество, потому что «Зенит» для него является большим раздражителем. Что касается сине-бело-голубых, то для них встречи со «Спартаком» или ЦСКА принципиальнее. Воскресный матч для них более интересен — прежде всего с точки зрения положения в турнирной таблице.

— Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вернул в состав Юрия Жиркова, оставив на скамейке 24-летнего Эльмира Набиуллина. Прав ли он?

— На данный момент Жирков выступает на хорошем уровне. В последних встречах он выглядел очень уверенно. Александр Анюков также не зря вернулся в состав. Семак всё делает правильно: он сочетает молодость и опыт, которая поможет в трудный момент. Ведь он сам играл за санкт-петербуржцев до 36—37 лет, будучи одним из лидеров команды.

— Как Сердару Азмуну удалось настолько быстро влиться в схему главного тренера?

— Иранец — забивной форвард высокого уровня. Если он приносил пользу «Рубину», то с такими партнёрами, как в «Зените», он стал играть вдвойне успешнее.

— Мало кто думал, что Дзюба способен действовать в подыгрыше. При этом он доказал, что может помогать партнёрам, концентрируя внимание соперников на себе, а не только забивать сам. Можно эту переориентацию назвать одним из главных открытий нынешнего сезона?

— Прошлый год полностью изменил представление об Артёме. Он поднял свою собственную планку настолько высоко, что уже не имеет права опускаться ниже. И сейчас нападающий доказывает, что является настоящим лидером. Вокруг него чувствуется сплочённость. В каждом матче он приносит пользу.

— Можно ли говорить о том, что он ставит командные интересы выше собственных?

— На данный момент получается, что да. Возможно, в будущем команда ответит ему тем же: отдадут на него голевой пас, позволят реализовать пенальти.

— После тяжёлой травмы Далера Кузяева «Зенит» достаточно ограничен в схемах и выборе футболистов. Насколько сильно это скажется на результатах команды на финишной прямой чемпионата?

— В любом случае это потеря. Как и Александр Ерохин, Кузяев — игрок высокого уровня. Сейчас оба могли бы помочь своей команде. Но в то же время у Семака достаточно длинная скамейка запасных.

— За кем вы будете особенно пристально наблюдать в этом матче?

— Прежде всего, стоит обратить внимание на атакующие линии: Дзюба и Азмун в «Зените» и братья Миранчуки, Джефферсон Фарфан — если выйдет на поле — в «Локомотиве».

— А кому бы вы отдали преимущество в этом матче?

— На данный момент не вижу фаворита, никто явно не выделяется. Судя по статистике, «Локомотив» с «Зенитом» чаще всего играют вничью. Думаю, здесь можно рассчитывать на такой же результат.