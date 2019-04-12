«Крылья Советов» прервали трёхматчевую серию поражений в РПЛ, обыграв «Рубин»

В матче 23-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на своём поле одержали победу над казанским «Рубином» со счётом 1:0.

Автором единственного в поединке мяча стал полузащитник хозяев Артём Зиньковский, отличившийся на 56-й минуте.

Этот успех позволил команде Миодрага Божовича прервать трёхматчевую серию поражений в рамках РПЛ. Набрав 27 очков, «Крылья Советов» поднялись на 11-ю строчку турнирной таблицы и опережают идущее в зоне стыковых матчей московское «Динамо» на три балла.

«Рубин», в свою очередь, продлил собственную безвыигрышную серию в рамках РПЛ до пяти матчей и делит восьмое-девятое места в таблице с грозненским «Ахматом».

Ранее сообщалось, что клуб РПЛ «Спартак» отстранил полузащитника Аяза Гулиева от тренировок из-за инцидента с американским пешеходом.