«Крылья Советов» прервали трёхматчевую серию поражений в РПЛ, обыграв «Рубин»
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Автором единственного в поединке мяча стал полузащитник хозяев Артём Зиньковский, отличившийся на 56-й минуте.
Этот успех позволил команде Миодрага Божовича прервать трёхматчевую серию поражений в рамках РПЛ. Набрав 27 очков, «Крылья Советов» поднялись на 11-ю строчку турнирной таблицы и опережают идущее в зоне стыковых матчей московское «Динамо» на три балла.
«Рубин», в свою очередь, продлил собственную безвыигрышную серию в рамках РПЛ до пяти матчей и делит восьмое-девятое места в таблице с грозненским «Ахматом».
Ранее сообщалось, что клуб РПЛ «Спартак» отстранил полузащитника Аяза Гулиева от тренировок из-за инцидента с американским пешеходом.