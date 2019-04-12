СМИ: «Спартак» отстранил Гулиева от тренировок с основой за инцидент с американцем

Московский футбольный клуб «Спартак» отстранил полузащитника Аяза Гулиева от тренировок с основной командой, а также оштрафовал его на 5 млн рублей из-за инцидента с американским пешеходом.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

По информации издания, сумму штрафа вычтут из зарплаты игрока, которая составляет около 6 млн рублей в месяц. Что касается отстранения, то хавбек будет переведён в дубль, с которым сможет тренироваться, но не будет за него играть.

10 апреля Гулиев стал участником дорожного конфликта в Москве. Футболист задел человека на пешеходном переходе, после чего началась драка. В результате потасовки пешеход получил перелом носа. Сообщалось, что пострадавший — американский гражданин — отказался от претензий к спортсмену и впоследствии стороны уладили конфликт мирным путём.

Ранее Кокорин ответил на вопрос об инциденте Гулиева с американцем.