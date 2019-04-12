СМИ: «Спартак» отстранил Гулиева от тренировок с основой за инцидент с американцем
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Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.
По информации издания, сумму штрафа вычтут из зарплаты игрока, которая составляет около 6 млн рублей в месяц. Что касается отстранения, то хавбек будет переведён в дубль, с которым сможет тренироваться, но не будет за него играть.
10 апреля Гулиев стал участником дорожного конфликта в Москве. Футболист задел человека на пешеходном переходе, после чего началась драка. В результате потасовки пешеход получил перелом носа. Сообщалось, что пострадавший — американский гражданин — отказался от претензий к спортсмену и впоследствии стороны уладили конфликт мирным путём.
Ранее Кокорин ответил на вопрос об инциденте Гулиева с американцем.