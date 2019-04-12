«Спартак» для «Ростова» особый раздражитель»: Кириченко о главном матче тура РПЛ, козырях «Зенита» и уверенности ЦСКА

У «Ростова» будет сумасшедший настрой на «Спартак» в матче 23-го тура РПЛ. Об этом в интервью RT заявил бывший футболист и тренер дончан Дмитрий Кириченко. Также специалист усомнился, что для наставника жёлто-синих Валерия Карпина встреча станет особенно принципиальной, предположил, что «Зенит» уже не упустит лидерства в национальном чемпионате, и восхитился прогрессом молодых игроков ЦСКА.

«Аншлаг на трибунах и турнирная таблица — лучшие мотиваторы»

— Встреча «Ростова» и «Спартака» станет центральной в туре. Валерий Карпин будет по-особому настроен на бывшую команду?

— Он всё же трудился в «Спартаке» достаточно давно, поэтому не думаю, что для него эта игра станет особенно принципиальной. Она важна прежде всего с турнирной точки зрения. «Ростову» необходимо набирать очки, чтобы бороться за попадание в Лигу Европы. «Спартак» же сражается за медали. Соберётся полный стадион. А аншлаг на трибунах и турнирная таблица — лучшие мотиваторы. Сам, к сожалению, не смогу попасть на матч, поскольку нахожусь не в Ростове-на-Дону.

— «Ростов» попутно ведёт борьбу за Кубок России. Не кажется ли вам, что в этой ситуации чемпионат страны отойдёт для команды на второй план?

— А какая связь между турнирами? Всё-таки матчи кубка проводятся не с такой регулярностью, чтобы из-за них у футболистов не хватало сил на национальное первенство. Очевидно, что на «Спартак» у «Ростова» будет сумасшедший настрой. Красно-белые являются особым раздражителем для всех, тем более для «Ростова». Почему? Так исторически сложилось. Да и «народной команде» у нас всегда приходилось тяжело.

— Последний раз красно-белые выигрывали в Ростове-на-Дону шесть лет назад. Не кажется ли вам, что московская команда снова потеряет очки?

— Об этом я и говорю. Не люблю давать прогнозы, но, думаю, «Ростов» проведёт хороший матч. Результат назвать не рискну, однако «Спартак» ждёт тяжелейшая игра.

— У «Спартака» по-прежнему возникают проблемы с организацией позиционных атак, а «Ростов» традиционно силён в обороне. Красно-белым остаётся надеяться на стандарты?

— Если вы заметили, в РПЛ практически все команды испытывают сложности в этом аспекте. Да и вообще в мире лишь несколько коллективов способны спокойно играть первым номером, и мы все знаем их названия. Но в отчётной игре «Спартаку» придётся идти вперёд, в чём и будет заключаться проблема для гостей. «Ростову» же это пойдёт только на руку. Подопечные Карпина однозначно сделают ставку на быстрые контрвыпады, а обороняются они качественно и очень компактно.

— Как думаете, Самуэль Жиго попадёт в основной состав «Спартака» после результативной ошибки в дерби?

— На мой взгляд, француз (наряду с Георгием Джикией) — сильнейший защитник команды. А ошибаются все, тем более Жиго впервые появился на поле после тяжёлой травмы колена. Да и покупали его не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных. Пусть «Спартак» пропустил курьёзный первый мяч от ЦСКА, но ещё вопрос, кто больше ошибся в том эпизоде — Самуэль или Александр Селихов.

— Видите ли вы прогресс в игре «Спартака» после прихода на тренерский мостик Олега Кононова?

— Не хочется публично обсуждать коллегу, но я несколько удивлён критикой в его адрес. Напомню, что в дерби «Спартак» потерпел первое поражение в РПЛ под руководством Кононова. В предыдущих семи матчах чемпионата команда одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Просто красно-белые всегда находятся на виду, и каждая неудача красно-белых воспринимается болезненно. К тому же вокруг команды витает огромное количество слухов и разговоров, и не все из них следует принимать всерьёз.

«Искренне желаю Семаку добиться успеха»

— Петербуржцы после возобновления чемпионата смотрятся уверенно. У вас нет ощущения, что подопечные Сергея Семака титул уже не отдадут?

— Искренне желаю Сергею добиться этого успеха и, думаю, что «Зенит» действительно своего уже не упустит, чемпионство у них почти в кармане. А по игре с «Анжи» понятно, что петербуржцы — фавориты. Махачкалинцев можно сравнить с раненым зверем, но класс соперников слишком разнится.

— Возможна ли в данной игре недооценка со стороны игроков «Зенита»?

— Думаю, Семак этого не допустит. Да и в команде все понимают, что когда на кону золотые медали, важен каждый матч. «Анжи» — точно такая же команда РПЛ, как и остальные, и за победу над ней дадут те же три очка. При этом махачкалинцам и их главному тренеру Магомеду Адиеву следует отдать должное: в непростой ситуации они не позволяют себе проявлять слабость на поле. Посмотрите на результаты дагестанского коллектива по весне. По сути, они провалили лишь один матч — с «Краснодаром». В остальных играх «Анжи» бился, сумел одолеть «Оренбург» на выезде и едва не набрал три очка во встрече с «Динамо». Адиев в сложившихся условиях безденежья находит способы мотивировать подопечных.

— Пополнившие состав «Зенита» Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос сходу начали приносить пользу. Вас удивило, насколько клуб попал в точку с зимними трансферами?

— Действительно, «Зенит» в данной ситуации сработал идеально. На данный момент, это лучшие игроки команды.

— «Краснодар» на выезде сыграет со сражающимся за выживание «Динамо». Верите, что бело-голубые избегут понижения в классе?

— Не совсем этично обсуждать работу коллег, тем более, я хорошо знаю Диму Хохлова. Да и сам совсем недавно возглавлял команду («Уфа» — RT), которая боролась за сохранение прописки в Премьер-лиге. Конечно, это очень давит психологически и на тренера, и на футболистов. При этом по качеству игры к бело-голубым вопросов нет. Сложно сказать, почему они набирают так мало очков. Думаю, в Химках нас ждёт интересная игра.

— После вылета из Лиги Европы «Краснодар» одержал две победы подряд в РПЛ. Можно ли сказать, что подопечные Мурада Мусаева пришли в себя?

— Серия без побед, конечно, не добавила команде уверенности в себе. Да и поражение от «Валенсии» получилось уж слишком болезненным. Пропустить решающий мяч на 93-й минуте — это удар, тем более южане в том матче демонстрировали весьма качественный футбол. Вылетать так — больно. Но следом в РПЛ были одержаны две победы. В том числе «Краснодару» удалось вдесятером дожать «Крылья Советов». Думаю, команда снова находится на подъёме.

— Можно ли сказать, что дополнительные силы «Краснодару» придало возвращение молодого Ивана Игнатьева? К тому же Магомед Шапи Сулейманов тоже подписал с клубом новый контракт.

— Безусловно, это очень качественные футболисты. К тому же, они молоды и ещё будут прибавлять. Важно то, что они действуют на поле очень нестандартно.

«ЦСКА сумел удивить всех, от него не ждали прежних успехов»

— ЦСКА дома примет «Оренбург». На что способен коллектив Виктора Гончаренко в концовке сезона?

— Мне сложно определить потолок возможностей команды, но армейцы демонстрируют отличные результаты, и в этом огромная заслуга тренера, который в короткие сроки сумел построить новый коллектив. Можно сказать, что этот этап уже завершён, и в дальнейшем армейцам понадобится лишь точечное усиление. При этом матч с «Оренбургом», наверняка получится для них непростым. У Владимира Федотова очень организованная дисциплинированная команда, поэтому лёгкой победы красно-синим ждать не стоит.

— Армейцы — фавориты встречи, при этом недавно они упустили победу над «Уфой». В силу молодости подобное ещё будет повторяться?

— Думаю, нет. Армейцы получили хороший урок на будущее и, смею предположить, выучили его. Да и сложно объяснить произошедшее в матче с «Уфой». ЦСКА по сути провалил несколько минут в концовке и пропустил дважды. Конечно, команда была обязана набирать три очка. Но вспомните, что произошло после, в дерби армейцы спокойно удержали победный счёт и ничего не позволили сделать «Спартаку».

— Можно ли сказать, что секрет успеха ЦСКА заключается ещё и в том, что от команды перед началом сезона не ждали чудес?

— В этом есть доля истины, ведь летом состав ЦСКА изменился кардинально, и от армейцев действительно не ждали прежних успехов. Однако красно-синие сумели удивить всех. Плюс у Гончаренко есть Никола Влашич, индивидуально невероятно сильный футболист. Конечно, он очень помогает ЦСКА. Будет жаль, если он уедет, всё же вероятность того, что армейцы выкупят права на хорвата у «Эвертона», мала.