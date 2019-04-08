«Обе команды хотели победить»: что говорили после матча «Локомотив» — «Зенит»

Ничья в матче 22-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом» стала для «Локомотива» приемлемым результатом. Об этом после игры заявил главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин. Тренер петербуржцев Сергей Семак остался недоволен итогами встречи и признался, что на его подопечных давит груз лидерства. В свою очередь, автор единственного мяча в составе гостей Ярослав Ракицкий рассказал о традиции с поцелуем в макушку от Магомеда Оздоева.

Отношение «Локомотива» к ничейному результату с лидером чемпионата сразу после игры обозначил главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин. Специалист начал свою речь на пресс-конференции с обращения к собравшимся в зале журналистам.

«А чего все грустные-то? Всем по очку, и нормально!», — поддел репортёров опытный наставник «Локо», после чего перешёл к ответам на основные вопросы. Так, наставник действующих чемпионов признался, что доволен тем, как завершилась игра.

«Если бы до матча меня спросили, я бы на ничью не согласился. А сейчас удовлетворён результатом. Мы продолжаем двигаться дальше, впереди ещё восемь туров и вся борьба. Мою команду сегодня не пришлось особо мотивировать. «Зенит» — лидер, всегда борется за медали, так что все понимают всё без лишних слов», — признался Сёмин.

Также тренер «Локо» объяснил, чем были вызваны изменения в стартовом составе команды по сравнению с первым полуфинальным поединком Кубка России с «Ростовом», который состоялся в среду.

«Оснований выпустить Эдера вместо Смолова хватало. Фёдор провёл предыдущий кубковый матч, так что у него был совсем маленький перерыв. Нам не хватило буквально одного дня, чтобы восстановиться и набрать лучшие физические кондиции. По этой же причине не играл Игорь Денисов. Что касается Хвичи Кварацхелии, то в его действиях меня всё устраивало. Талантливый парень впервые вышел в старте и не стушевался в матче с «Зенитом». Что касается Джефферсона Фарфана, то он травмирован. Ждём его возвращения в строй уже в следующем матче», — пояснил наставник хозяев.

Вслед за Сёминым ничейный исход прокомментировали и в руководстве железнодорожного клуба. Например, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков назвал матч интересным, но при этом допустил критику в адрес судейской бригады.

«Матч, а особенно второй тайм очень понравился. Игра с нервом и драматургией. Правда, на мой взгляд, в неё немного не попал судья — его профессионализм был ниже, чем у вышедших на поле игроков. Пусть это останется на его совести. Есть ли у команды шансы на чемпионство? Оценим их после финального свистка в матче последнего тура. Календарь игр такой, что любая осечка может привести к серьёзным перестановкам в турнирной таблице», — отметил Мещеряков.

О притязаниях на чемпионство сообщил и генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе. Функционер заявил, что его команда по-прежнему является полноценным участником «золотой» гонки.

«Конечно, нужно было брать в этой игре три очка. Тогда было бы легче. Но посмотрим, всё впереди, и чемпионат ещё не заканчивается. Нет никаких сомнений, что мы по-прежнему находимся в чемпионской гонке. Да, немножко сбавили. Сегодня бились, проявили желание. С точки зрения характера упрекнуть ребят не в чем. Сама игра получилась раздробленной. Обе команды лучше проявили себя в обороне, чем в атаке. Цельного впечатления, как, например, игра с «Краснодаром», этот матч не оставил. Но быть недовольным результатом не приходится — в матче с сильным соперником ребята нашли в себе силы сравнять счет», — цитирует Кикнадзе Sport24.

Что касается игроков «Локомотива», они также признали результат матча с «Зенитом» удовлетворительным. В частности, вратарь железнодорожников и сборной России Маринато Гилерме рассказал о пропущенном от Ярослава Ракицкого мяче и дальнейшей борьбе в РПЛ.

«Я знал, что Ракицкий хорошо исполняет штрафные. Просто сложный удар с очень близкого расстояния, и я ничего не видел. Он хорошо пробил. Но всё равно, несмотря на всё это, самым главным остаётся тот факт, что мы не проиграли. У нас есть возможность в ближайшем будущем обогнать «Зенит». У петербуржцев впереди сложная игра с «Краснодаром», матчи с другими соперниками. Так что шансы, по сути, равны. Не перестанем бороться до последнего тура», — резюмировал голкипер в эфире «Матч ТВ».

«Будем биться до конца»

В стане «Зенита», напротив, не скрывали разочарования от результата матча. Петербуржцы приехали в столицу с победным настроем и не намерены были довольствоваться ничьей. Анализ игры от главного тренера команды Сергея Семака занял не больше пяти минут. За это время наставник успел отметить, что его подопечные действовали увереннее соперника, однако желаемого добиться не смогли.

«Мы всегда настраиваемся на победу. Сегодня была небольшая нервозность, жаль, что пропустили. Конечно, хотелось увезти из Москвы три очка, так что результатом я недоволен», — признался Семак.

При этом специалист отметил, что статус лидера и главного фаворита психологически давит на его команду.

«Конечно же, любой команде морально сложно лидировать с первого тура. Это обеспечивает определённый ментальный груз. Но мы пытаемся взять из всех подобных разговоров только то, что нам нужно и полезно. Говорят много, но нужно не слушать это и двигаться вперёд к нашей цели от матча к матчу», — признался тренер гостей.

Также Семаку напомнили, что на «РЖД Арене» лицом к лицу сошлись два вратаря сборной России Гилерме и Андрей Лунёв, но тренер усомнился, что результат матча окажет влияние на их положении в национальной команде.

Помимо этого специалист прокомментировал игру и других своих подопечных, уделив особое внимание автору единственного гола в исполнении «Зенита» Ярославу Ракицкому.

«Ракицкий обладает талантом и трудолюбием. Его приход здорово отразился на нашей игре. Он ощутимо разнообразил атаку — за счёт штрафных и за счёт других активных действий. Ракицкий вновь прекрасно исполнил стандарт. Очень рад за Ярослава, в нужный момент он даёт команде всё необходимое, чтобы оставаться на первом месте», — резюмировал Семак.

«Поцелуй от Оздоева? Это пока не традиция»

Позже результат матча прокомментировал и сам Ракицкий.

«Всё очень просто. Нам не повезло, заработали одно очко вместо трёх. «Локомотив» пропустил, после чего начал прессинговать, а мы сели в оборону. Наверное, сегодня не наш день. Что касается турнирной таблицы, то не сказал бы, что мы лидируем уверенно. Права на ошибку нет. Теперь в каждом матче нужно брать три очка. Календарь у нас не простой, но хороший. Будем в каждой встрече играть на победу», — заявил защитник «Зенита».

Кроме того Ракицкий ответил на многочисленные вопросы о поцелуях в макушку от Магомеда Оздоева перед исполнением штрафных ударов.

«Это пока не традиция. Когда забил первый раз, он поцеловал меня в лысину. Сейчас сказал: «Эй, ты куда? Нужен поцелуй на фарт». Магомед посоветовал, куда ударить, я послушался и забил. Не знаю, как он это придумал. Похож ли данный жест на поцелуи Лорана Блан лысины Фабьена Бартеза? Лучше спросите у самого Магомеда», — добавил Ракицкий.

Журналисты последовали совету от украинского защитника сине-бело-голубых и обратились за разъяснениями к Оздоеву.

«Это маленькая традиция. Таким образом, я уже два раза стал соавтором забитых им мячей. А если без шуток, то уверен в исполнительском мастерстве Ярослава, потому что это игрок, способный решить любой момент», — объяснил хабвек.

Кроме того Оздоев дал общую оценку всему матчу и признался, что его команде необходимо доработать некоторые игровые компоненты.

«В целом смотрелись неплохо. У «Локомотива» практически не было моментов, особенно в первом тайме. Но нам необходимо поработать над завершением, чтобы реализовывать моменты, которые создаём. «Зенит» был лучше и заслужил победу. Ничья — не лучший результат, но и не самый плохой», — резюмировал Оздоев.

А игру Ракицкого после матча обсудил с журналистами и вице-капитан «Зенита» Бранислав Иванович. По словам сербского защитника, хорошо поставленный удар партнёра по команде не даёт поводов усомниться в том, что именно Ярославу следует доверять исполнение всех штрафных ударов. Далее Иванович подвёл краткие итоги встречи.

«Обе команды хотели выиграть. Пропущенный мяч — несчастный случай. Но если сравнивать с прошлым матчем, то у нас всё сложилось гораздо лучше. Конечно, мы расстроены, ведь когда ведёшь в счёте, а матч заканчивается ничьей, это всегда огорчает. Но ничего страшного, продолжаем идти дальше. Последние матчи — это в большей степени психологическое соревнование между соперниками в верхней части таблицы. Каждое очко очень важно. У нас на четыре балла больше, чем у ближайшего соперника, так что будем биться до конца» — заявил Иванович.