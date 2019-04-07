Семак считает, что Ракицкий разнообразил атакующую игру «Зенита»
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- РИА Новости
«У Ярослава есть и талант, и трудолюбие. Кто помогает? Его супруга — и тренироваться, и готовиться. Он серьёзно разнообразил атакующую игру команды за счёт штрафных и за счёт атакующих действий», — приводит слова Семака «Чемпионат».
Ракицкий перешёл в «Зенит» зимой 2019 года и уже сыграл в девяти матчах, а в двух последних по одному разу забил со штрафного.
Ранее Семак рассказал, в чём «Локомотив» был лучше «Зенита» в матче 22-го тура РПЛ.