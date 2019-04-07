Семак считает, что Ракицкий разнообразил атакующую игру «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о положительном влиянии украинского защитника Ярослава Ракицкого на атакующие действия команды.

«У Ярослава есть и талант, и трудолюбие. Кто помогает? Его супруга — и тренироваться, и готовиться. Он серьёзно разнообразил атакующую игру команды за счёт штрафных и за счёт атакующих действий», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Ракицкий перешёл в «Зенит» зимой 2019 года и уже сыграл в девяти матчах, а в двух последних по одному разу забил со штрафного.

Ранее Семак рассказал, в чём «Локомотив» был лучше «Зенита» в матче 22-го тура РПЛ.