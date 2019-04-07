Семак рассказал, в чём «Локомотив» был лучше «Зенита» в матче 22-го тура РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат матча с московским «Локомотивом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«К сожалению, пропустили обидный мяч. В концовке у нас были опасные моменты, но мы не смогли их реализовать. Не думаю, что мы провалились во втором тайме. Моменты были на контратаках, скорее контроль мяча у «Локомотива» был лучше», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что команда нацелена на победы в предстоящих матчах.

«Ничья — такой результат, какой есть. Мы на первом месте, приложим усилия, чтобы побеждать дальше, наш отрыв ни о чём не говорит», — добавил специалист.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в 22-м туре РПЛ.