Второй подряд мяч Ракицкого со штрафного и удачный рикошет для чемпиона: «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в РПЛ

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«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. В начале второго тайма счёт открыл украинский защитник петебуржцев Ярослав Ракицкий, которому во второй встрече РПЛ подряд удалось точно пробить со штрафного. Железнодорожники отыгрались благодаря рикошету от ноги Себастьяна Дриусси.
Второй подряд мяч Ракицкого со штрафного и удачный рикошет для чемпиона: «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Воспоминание о золоте и Денисов в запасе

5 мая 2018 года «Локомотив» стал чемпионом России по футболу впервые за 14 лет. Железнодорожники лидировали большую часть сезона, но в концовке забуксовали и потеряли ряд важных очков. «Зенит» же под руководством Роберто Манчини пытался добиться хотя бы попадания в первую тройку.

Тогда команды из двух столиц встретились в Черкизове, чтобы определить судьбу золотых медалей, ведь победа приносила хозяевам титул. Открыть счёт соперникам никак не удавалось, и всё шло к тому, что чемпион определится лишь в заключительном туре. Но за несколько минут до конца фартовый Эдер замкнул прострел Владислава Игнатьева с фланга и сделал счастливыми тысячи поклонников «Локомотива».

Спустя десять месяцев соперники вновь встретились на стадионе «РЖД Арена». Теперь уже «Зенит» был близок к тому, чтобы занять первое место. Перед вояжем в Москву отрыв петербуржцев от ближайших преследователей — «Локомотива» и «Краснодара» — составлял внушительные шесть очков.

Однако поражение в столице могло возродить интригу, ведь «Краснодар» свой матч у «Крыльев Советов» в субботу выиграл. Таким образом, действующий чемпион в случае победы сокращал отставание от «Зенита» до трёх баллов, а в случае неудачи оказывался уже на расстоянии девяти очков от первого места за восемь туров до конца сезона.

При этом петербуржцы в сентябре уже взяли реванш за поражение в «золотом» матче. Дома подопечные Сергея Семака неожиданно обыграли «Локомотив» с хоккейным счётом 5:3. Столько команда не пропускала в чемпионате три года. В ноябре 2015-го ведомые Игорем Черевченко железнодорожники уступили «Кубани» — 2:6.

Мстить за выездную неудачу коллективу Юрия Сёмина предстояло после тяжёлого полуфинального матча Кубка России с «Ростовом». По сравнению с данной игрой тренерский штаб команды произвёл три замены в составе. Место Фёдора Смолова на острие атаки занял автор чемпионского гола Эдер, молодой талант Хвича Кварацхелия заменил Мануэла Фернандеша, а Гжегож Крыховяк попал в основу вместо капитана Игоря Денисова.

В составе же «Зенита» обошлось без сюрпризов, и на поле вышли все сильнейшие, в том числе не забивающий в РПЛ полгода Артём Дзюба и Сердар Азмун, записавший на свой счёт семь мячей в восьми первых матчах за «Зенит».

Отсутствие моментов и осторожность хозяев

Казалось, что именно «Локомотив» будет вынужден действовать первым номером, ведь железнодорожникам необходима была победа. Однако хозяева отдали мяч сопернику и сделали ставку на контратаки.

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Впрочем, данная тактика не принесла им особого успеха. Быстрые выпады у железнодорожников практически не проходили, а позиционные атаки, как правило, завершались передачей назад на Соломона Кверквелию и Ведрана Чорлуку. Не слишком активно цеплялся за мяч и Эдер, который запомнился лишь жёлтой карточкой за отмашку рукой в лицо Юрию Жиркову. Не были заметны и братья Миранчуки.

«Зенит» же сделал ставку на атаки флангами и регулярно пытался взломать оборону соперника именно из этой зоны. Особенно часто подопечные Семака гостили на правой бровке, где действовали 18-летний Кварацхелия и опытный Мацей Рыбус. В целом они справлялись с Эмилиано Ригони, Игорем Смольниковым и регулярно смещающимся в эту зону Артёмом Дзюбой. Высокие центральные защитники «Локо» уверенно выигрывали практически все верховые единоборства и прерывали прострелы в штрафную.

Левый фланг в атаках петербуржцев оказывался задействован гораздо реже, однако болельщикам наверняка запомнился эпизод, когда Жирков принялся чеканить мяч коленями, а затем выполнил передачу ударом через себя.

По сути же единственный опасный момент до перерыва упустил Сердар Азмун. В самом конце тайма иранца вывели практически один на один с Маринато Гилерме, а натурализованный бразилец неосмотрительно выскочил из ворот, но иранец, пытаясь перебросить голкипера, перебросил и ворота.

Удачный выход Фернандеша и обмен голами

А вот второй тайм получился полной противоположностью первому, и причиной этому во многом стало появление на поле после перерыва Мануэла Фернандеша. Сёмин выпустил португальца вместо не слишком удачно действовавшего Кварацхелии, и четвёртый номер сходу принялся конструировать атаки команды, совсем как в чемпионском сезоне.

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Если в первом тайме мяч у хозяев абсолютно не держался, то в начале второго железнодорожники заперли лидера в штрафной. Буквально расцвели с появлением Фернандеша и братья Миранчуки.

Мяч в ворота Андрея Лунёва назревал, но неожиданно оказался в воротах Гилерме. Гости провели быструю контратаку и заработали опаснейший стандарт возле чужой штрафной. Исполнить его взялся Ярослав Ракицкий, который именно таким образом огорчил «Оренбург» в прошлом туре. И удача вновь улыбнулась украинцу — мяч после его выстрела влетел в сетку, а Гилерме спасти свою команду не сумел.

После пропущенного мяча «Локомотиву» пришлось ещё больше раскрываться, чем пользовался «Зенит». В одном из контрвыпадов Дзюба наносил опасный удар из пределов штрафной, но Гилерме на этот раз сыграл выше всяческих похвал. А в другом эпизоде вратарь, напротив, на выходе вынес мяч прямо на ногу Магомеду Оздоеву, но тот сходу не попал в створ.

Увеличить преимущество в счёте петербуржцам не удалось, зато у «Локо» получилось сравнять счёт. После неудачной попытки удара от Фернандеша мяч отскочил к Игнатьеву на правый край штрафной, а тот сходу пробил, и мяч с сильным рикошетом от Себастьяна Дриусси влетел точно в ближний угол — 1:1.

Ответный гол несколько успокоил игру. Хотя до конца оставалось ещё полчаса, обе команды больше задумывались об обороне собственных ворот. Рискнуть ни Семак, ни Сёмин так и не решились. Рулевой железнодорожников лишь освежил линию атаки, бросив в бой Смолова вместо Эдера, а затем поменял уставшего Рыбуся на Бенедикта Хёведеса.

Семак же в концовке выпустил свежих Эрнани и Роберта Мака. И последний уже в добавленное арбитром время мог принести «Зениту» победу, но его удар заблокировал Кверквелия. Таким образом, соперники разошлись миром, который удовлетворил обе команды. «Локомотиву» удалось не отпустить соперника в отрыв, а петербуржцы не подпустили действующего чемпиона на слишком близкое расстояние. Однако очевидно, что вся борьба ещё впереди.

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