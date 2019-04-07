Второй подряд мяч Ракицкого со штрафного и удачный рикошет для чемпиона: «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в РПЛ

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. В начале второго тайма счёт открыл украинский защитник петебуржцев Ярослав Ракицкий, которому во второй встрече РПЛ подряд удалось точно пробить со штрафного. Железнодорожники отыгрались благодаря рикошету от ноги Себастьяна Дриусси.

Воспоминание о золоте и Денисов в запасе

5 мая 2018 года «Локомотив» стал чемпионом России по футболу впервые за 14 лет. Железнодорожники лидировали большую часть сезона, но в концовке забуксовали и потеряли ряд важных очков. «Зенит» же под руководством Роберто Манчини пытался добиться хотя бы попадания в первую тройку.

Тогда команды из двух столиц встретились в Черкизове, чтобы определить судьбу золотых медалей, ведь победа приносила хозяевам титул. Открыть счёт соперникам никак не удавалось, и всё шло к тому, что чемпион определится лишь в заключительном туре. Но за несколько минут до конца фартовый Эдер замкнул прострел Владислава Игнатьева с фланга и сделал счастливыми тысячи поклонников «Локомотива».

Спустя десять месяцев соперники вновь встретились на стадионе «РЖД Арена». Теперь уже «Зенит» был близок к тому, чтобы занять первое место. Перед вояжем в Москву отрыв петербуржцев от ближайших преследователей — «Локомотива» и «Краснодара» — составлял внушительные шесть очков.

Однако поражение в столице могло возродить интригу, ведь «Краснодар» свой матч у «Крыльев Советов» в субботу выиграл. Таким образом, действующий чемпион в случае победы сокращал отставание от «Зенита» до трёх баллов, а в случае неудачи оказывался уже на расстоянии девяти очков от первого места за восемь туров до конца сезона.

При этом петербуржцы в сентябре уже взяли реванш за поражение в «золотом» матче. Дома подопечные Сергея Семака неожиданно обыграли «Локомотив» с хоккейным счётом 5:3. Столько команда не пропускала в чемпионате три года. В ноябре 2015-го ведомые Игорем Черевченко железнодорожники уступили «Кубани» — 2:6.

Мстить за выездную неудачу коллективу Юрия Сёмина предстояло после тяжёлого полуфинального матча Кубка России с «Ростовом». По сравнению с данной игрой тренерский штаб команды произвёл три замены в составе. Место Фёдора Смолова на острие атаки занял автор чемпионского гола Эдер, молодой талант Хвича Кварацхелия заменил Мануэла Фернандеша, а Гжегож Крыховяк попал в основу вместо капитана Игоря Денисова.

В составе же «Зенита» обошлось без сюрпризов, и на поле вышли все сильнейшие, в том числе не забивающий в РПЛ полгода Артём Дзюба и Сердар Азмун, записавший на свой счёт семь мячей в восьми первых матчах за «Зенит».

Отсутствие моментов и осторожность хозяев

Казалось, что именно «Локомотив» будет вынужден действовать первым номером, ведь железнодорожникам необходима была победа. Однако хозяева отдали мяч сопернику и сделали ставку на контратаки.

Впрочем, данная тактика не принесла им особого успеха. Быстрые выпады у железнодорожников практически не проходили, а позиционные атаки, как правило, завершались передачей назад на Соломона Кверквелию и Ведрана Чорлуку. Не слишком активно цеплялся за мяч и Эдер, который запомнился лишь жёлтой карточкой за отмашку рукой в лицо Юрию Жиркову. Не были заметны и братья Миранчуки.

«Зенит» же сделал ставку на атаки флангами и регулярно пытался взломать оборону соперника именно из этой зоны. Особенно часто подопечные Семака гостили на правой бровке, где действовали 18-летний Кварацхелия и опытный Мацей Рыбус. В целом они справлялись с Эмилиано Ригони, Игорем Смольниковым и регулярно смещающимся в эту зону Артёмом Дзюбой. Высокие центральные защитники «Локо» уверенно выигрывали практически все верховые единоборства и прерывали прострелы в штрафную.

Левый фланг в атаках петербуржцев оказывался задействован гораздо реже, однако болельщикам наверняка запомнился эпизод, когда Жирков принялся чеканить мяч коленями, а затем выполнил передачу ударом через себя.

По сути же единственный опасный момент до перерыва упустил Сердар Азмун. В самом конце тайма иранца вывели практически один на один с Маринато Гилерме, а натурализованный бразилец неосмотрительно выскочил из ворот, но иранец, пытаясь перебросить голкипера, перебросил и ворота.

Удачный выход Фернандеша и обмен голами

А вот второй тайм получился полной противоположностью первому, и причиной этому во многом стало появление на поле после перерыва Мануэла Фернандеша. Сёмин выпустил португальца вместо не слишком удачно действовавшего Кварацхелии, и четвёртый номер сходу принялся конструировать атаки команды, совсем как в чемпионском сезоне.

Если в первом тайме мяч у хозяев абсолютно не держался, то в начале второго железнодорожники заперли лидера в штрафной. Буквально расцвели с появлением Фернандеша и братья Миранчуки.

Мяч в ворота Андрея Лунёва назревал, но неожиданно оказался в воротах Гилерме. Гости провели быструю контратаку и заработали опаснейший стандарт возле чужой штрафной. Исполнить его взялся Ярослав Ракицкий, который именно таким образом огорчил «Оренбург» в прошлом туре. И удача вновь улыбнулась украинцу — мяч после его выстрела влетел в сетку, а Гилерме спасти свою команду не сумел.

После пропущенного мяча «Локомотиву» пришлось ещё больше раскрываться, чем пользовался «Зенит». В одном из контрвыпадов Дзюба наносил опасный удар из пределов штрафной, но Гилерме на этот раз сыграл выше всяческих похвал. А в другом эпизоде вратарь, напротив, на выходе вынес мяч прямо на ногу Магомеду Оздоеву, но тот сходу не попал в створ.

Увеличить преимущество в счёте петербуржцам не удалось, зато у «Локо» получилось сравнять счёт. После неудачной попытки удара от Фернандеша мяч отскочил к Игнатьеву на правый край штрафной, а тот сходу пробил, и мяч с сильным рикошетом от Себастьяна Дриусси влетел точно в ближний угол — 1:1.

Ответный гол несколько успокоил игру. Хотя до конца оставалось ещё полчаса, обе команды больше задумывались об обороне собственных ворот. Рискнуть ни Семак, ни Сёмин так и не решились. Рулевой железнодорожников лишь освежил линию атаки, бросив в бой Смолова вместо Эдера, а затем поменял уставшего Рыбуся на Бенедикта Хёведеса.

Семак же в концовке выпустил свежих Эрнани и Роберта Мака. И последний уже в добавленное арбитром время мог принести «Зениту» победу, но его удар заблокировал Кверквелия. Таким образом, соперники разошлись миром, который удовлетворил обе команды. «Локомотиву» удалось не отпустить соперника в отрыв, а петербуржцы не подпустили действующего чемпиона на слишком близкое расстояние. Однако очевидно, что вся борьба ещё впереди.