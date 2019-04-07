«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

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Тренерские штабы московского «Локомотива» и санкт-петербургского «Зенита» определились со стартовыми составами команд на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
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В составе «Локомотива» на поле выйдут Маринато Гилерме, Соломон Кверквелия, Ведран Чорлука, Мацей Рыбусь, Владислав Игнатьев, Гжегож Крыховяк, Хвича Кварацхелия, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук и Антонио Эдер.

За «Зенит» с первым минут сыграют Андрей Лунёв, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Юрий Жирков, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба и Сердар Азмун.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 7 апреля на столичном стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Роман Павлюченко назвал «Локомотив» фаворитом матча с «Зенитом».

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