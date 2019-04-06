Павлюченко назвал «Локомотив» фаворитом матча с «Зенитом»

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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о фаворите предстоящего матча между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.
Павлюченко назвал «Локомотив» фаворитом матча с «Зенитом»
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«Локо» — хорошая команда, я ставлю на победу железнодорожников. У «Зенита» в целом и у Сергея Семака в частности видна некая нервозность. Это очень сказывается на игре. Возможно, питерцы понимают: одна ошибка — и их догонят, вторая — перегонят», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

Он отметил, что в случае победы «Локомотив» включается в реальную борьбу за первое место в чемпионате, а «Зенит», в свою очередь, перестаёт быть явным лидером турнира.

«Конечно, мне как спартаковцу очень хочется, чтобы завтра в Черкизове была ничья, а «Спартак» обыграл ЦСКА днём ранее. Но посмотрим. Такие матчи стоит смотреть», — добавил футболист.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 7 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее Василий Уткин признался, что будет болеть за ЦСКА в матче со «Спартаком».

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