Полузащитник «Крыльев Советов» Самедов получил травму в матче РПЛ с «Рубином»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что в конце первого тайма встречи Самедов получил болезненный удар по ногам в борьбе за мяч с одним из футболистов «Рубина» и покинул поле при помощи представителей медицинского штаба «Крыльев Советов». Вместо полузащитника ещё до перерыва на поле вышел форвард Сергей Корниленко.
Самедов подписал контракт с «Крыльями Советов» в зимнее трансферное окно, перейдя в стан коллектива из Самары в статусе свободного агента. В семи официальных матчах в составе своей новой команды полузащитник отметился тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» одержали победу над «Рубином» в матче РПЛ.