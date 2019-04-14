Травма Зе Луиша, две ошибки Жиго и слабая реализация: «Спартак» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

«Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу на выезде уступил «Ростову». Оба мяча хозяева забили после ошибок Самуэля Жиго. При этом подопечные Олега Кононова в первом тайме из-за травмы лишились Зе Луиша. Подробности встречи — в материале RT.

Вторая победа «Ростова» над «Спартаком» за сезон

На матч со «Спартаком» «Ростов» Валерия Карпина по понятным причинам настраивался особенно, ведь не только главный тренер, но и целый ряд его подопечных в своё время имели отношение к красно-белым. Сергей Песьяков, Сергей Паршивлюк, Александр Гацкан, Александр Зуев, Роман Ерёменко и Ивелин Попов — все они успели поиграть за московскую команду, причём двое последних перебрались в «Ростов» из «Спартака» нынешней зимой.

В результате в крайне принципиальном матче подопечные Карпина сыграли практически образцово. Хозяева ожидаемо сделали ставку на оборону и быстрые контратаки, что в конечном счёте принесло команде победу.

Во втором же тайме «Ростов» по всем статьям переиграл инертный «Спартак» и абсолютно заслуженно вырвал три очка. Мало того жёлто-синие впервые в истории одержали над красно-белыми две победы в рамках одного сезона чемпионата России. В первом круге коллектив с юга страны выиграл с минимальным счётом.

Антураж

Под стать игре оказалась и атмосфера на трибунах. «Спартак» в любом городе собирает внушительную аудиторию, не стал исключением и Ростов-на-Дону. На «Ростов Арене» собрались более 41 тыс. человек, и этот показатель стал рекордным для нового стадиона. Предыдущее достижение было установлено на игре с «Рубином», когда на трибунах собрались чуть больше 40 тысяч.

Добавили принципиальному матчу антуража и объявления в духе знаменитого сериала «Игра престолов». К слову, делал их тот же самый актёр, который участвует в озвучке. Фразы «Позвольте и вам дать совет, милорд: врагов надо выбирать осторожно» или «на помощь жёлто-синему войску выходит» болельщики встречали с восторгом. Данная акция стала очередным успехом PR-отдела «Ростова», который в этом сезоне ведёт себя достаточно активно.

Обострение борьбы за пятёрку

«Ростов» же не только набрал три важных очка, но и сократил отставание от «Спартака» в борьбе за пятое место до одного очка. Таким образом, обострилась борьба за путёвку в Лигу Европы. При этом подопечные Карпина могут получить её и благодаря удачному выступлению в Кубке России — неделю назад южане в первом полуфинальном матче турнира на выезде сыграли вничью с «Локомотивом» — 2:2.

Однако «Ростов» непростительно много очков потерял в матчах с уступающими в классе командами — дважды уступил «Крыльям Советов», проиграл «Уфе» и «Оренбургу».

«Спартак» же поражение в Ростове-на-Дону практически исключило из «золотой гонки». Теперь красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 12 очков, и отыграть такое отставание за оставшиеся семь туров будет практически невозможно.

© Сергей Пивоваров / РИА Новости

Проблемы «Спартака»

«В отчётной игре «Спартаку» придётся идти вперёд, в чём и будет заключаться проблема для гостей. «Ростову» же это будет только на руку. Подопечные Карпина однозначно сделают ставку на быстрые контрвыпады, а обороняются они качественно и очень компактно», — заявил перед матчем бывший тренер ростовчан Дмитрий Кириченко в интервью RT.

В результате прогноз специалиста полностью оправдался. «Спартак» с первых минут вынужден был идти вперёд, но игра в атаке красно-белым давалась не очень сильно. «Ростов» оборонялся грамотно и спокойно и ничего не позволял сделать маститому сопернику.

Примечательный момент — свой мяч гости забили не в позиционной атаке, а в быстром контрвыподе. Лоренсо Мельгарехо разогнал наступление по центру и вывел на удар Романа Зобнина.

А вот с задачей взломать оборону хозяев подопечные Олега Кононова явно не справились. Атаки через центр у них практически не проходили, а Георгий Мелкадзе на левом фланге оказался закрыт Евгением Черновым.

Во втором же тайме красно-белые и вовсе упустили нити игры из своих рук. Впереди московский коллектив смотрелся достаточно блекло и не создал практически ни одного момента. Исключением стал лишь опасный удар Зобнина в добавленное арбитром время, но в этом эпизоде Фортуна сыграла на стороне «Ростова».

В обороне же обе результативных ошибки допустил восстановившийся после травмы Самуэль Жиго, который в дерби с ЦСКА так же отметился судьбоносной помаркой.

Травма Зе Луиша

Не придала сил «Спартаку» и травма Зе Луиша. В середине первого тайма нападающий потянул мышцу бедра и вынужден был покинуть поле. С его уходом атакующий потенциал «Спартака» снизился значительно. Форвард из Кабо-Верде до того, как травмировался, активно цеплялся за мячи возле чужой штрафной и сбрасывал их партнёрам.

В его отсутствие делать это оказалось некому, и «Спартак» попросту перестал держать мяч на чужой половине поля. Абсолютно незаметен во втором тайме был и Луис Адриано, который практически не получал передач.

Не лучший матч провёл и вышедший вместо Зе Луиша Софьян Ханни. Техничный алжирец большую часть матча пребывал на «голодном пайке» и не сумел проявить своих лучших качеств. Пожалуй, самый заметный эпизод с участием футболиста — неточный заброс в штрафную на Зобнина после перерыва.