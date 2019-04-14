«Спартак» уступил «Ростову» в матче 23-го тура РПЛ

В рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Ростова» сумели обыграть московский «Спартак».

Счёт матча — 2:1 в пользу «Ростова».

В составе победителей голы на счету Александра Гацкана и Эльдора Шомуродова.

У «Спартака» единственный мяч забил Роман Зобнин.

Победа позволила «Ростову» подняться на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ и вплотную приблизиться к «Спартаку», занимающему пятое место. Команды разделяет одно очко.

Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» Зе Луиш получил травму в первом тайме матча с «Ростовом».