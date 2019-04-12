Кириченко: «Спартак» для «Ростова» — особый раздражитель
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- РИА Новости
«Так исторически сложилось. Да и «народной команде» у нас всегда приходилось тяжело. Очевидно, на «Спартак» у «Ростова» будет сумасшедший настрой. Не люблю давать прогнозы, но, думаю, «Ростов» проведёт хороший матч. Результат назвать не рискну, однако «Спартак» ждёт тяжелейшая игра», — заявил специалист в интервью RT.
Также Кириченко усомнился в том, что для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который ранее работал со «Спартаком», данная встреча станет особенной.
«Он всё же трудился в «Спартаке» достаточно давно, поэтому не думаю, что для него эта игра будет особенно принципиальной. Эта игра важна прежде всего с турнирной точки зрения. «Ростову» необходимо набирать очки, чтобы побороться за попадание в Лигу Европы. «Спартак» же сражается за медали. Соберётся полный стадион. Сам, к сожалению, не смогу попасть на матч, поскольку нахожусь не в Ростове-на-Дону. А аншлаг на трибунах и турнирная таблица — лучшие мотиваторы», — добавил тренер.
Ранее полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев стал участником дорожного конфликта в столице.