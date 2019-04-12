Кириченко: «Спартак» для «Ростова» — особый раздражитель

Бывший главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко в преддверии матча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» объяснил, почему красно-белые являются для ростовчан особым раздражителем.

«Так исторически сложилось. Да и «народной команде» у нас всегда приходилось тяжело. Очевидно, на «Спартак» у «Ростова» будет сумасшедший настрой. Не люблю давать прогнозы, но, думаю, «Ростов» проведёт хороший матч. Результат назвать не рискну, однако «Спартак» ждёт тяжелейшая игра», — заявил специалист в интервью RT.

Также Кириченко усомнился в том, что для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который ранее работал со «Спартаком», данная встреча станет особенной.

«Он всё же трудился в «Спартаке» достаточно давно, поэтому не думаю, что для него эта игра будет особенно принципиальной. Эта игра важна прежде всего с турнирной точки зрения. «Ростову» необходимо набирать очки, чтобы побороться за попадание в Лигу Европы. «Спартак» же сражается за медали. Соберётся полный стадион. Сам, к сожалению, не смогу попасть на матч, поскольку нахожусь не в Ростове-на-Дону. А аншлаг на трибунах и турнирная таблица — лучшие мотиваторы», — добавил тренер.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев стал участником дорожного конфликта в столице.