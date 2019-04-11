СМИ: Футболист «Спартака» Гулиев сломал нос американцу в Москве

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев стал участником дорожного конфликта в столице.

Как сообщает «Московский комсомолец», 22-летний хавбек сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли из-за инцидента на пешеходном переходе — футболист задел американца, а затем, выйдя из машины, начал на него кричать. Когда тот попытался убежать, игрок догнал его, и началась драка.

Отмечается, что американец отказался от госпитализации, несмотря на перелом носа, а впоследствии не стал выдвигать претензий к игроку уже в отделении полиции. По информации издания, Гулиев предложил ему оплатить визиты к врачам и дал деньги.

Гулиев, являющийся воспитанником «Спартака», вернулся в команду в январе 2019 года, проведя по одному году в «Ростове» и «Анжи».

Ранее сообщалось, что официант рассказал о судьбе стула, которым футболист Александр Кокорин ударил чиновника Дениса Пака.