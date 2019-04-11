СМИ: Футболист «Спартака» Гулиев сломал нос американцу в Москве

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев стал участником дорожного конфликта в столице.
СМИ: Футболист «Спартака» Гулиев сломал нос американцу в Москве
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает «Московский комсомолец», 22-летний хавбек сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли из-за инцидента на пешеходном переходе — футболист задел американца, а затем, выйдя из машины, начал на него кричать. Когда тот попытался убежать, игрок догнал его, и началась драка.

Отмечается, что американец отказался от госпитализации, несмотря на перелом носа, а впоследствии не стал выдвигать претензий к игроку уже в отделении полиции. По информации издания, Гулиев предложил ему оплатить визиты к врачам и дал деньги.

Гулиев, являющийся воспитанником «Спартака», вернулся в команду в январе 2019 года, проведя по одному году в «Ростове» и «Анжи».

Ранее сообщалось, что официант рассказал о судьбе стула, которым футболист Александр Кокорин ударил чиновника Дениса Пака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить