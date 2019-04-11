Официант рассказал о судьбе стула, которым Кокорин ударил Пака

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Свидетель Ринат Токтаров, работающий официантом в кафе «Кофемания» рассказал о том, что случилось со стулом, которым футболист Александр Кокорин ударил чиновника Дениса Пака.
Официант рассказал о судьбе стула, которым Кокорин ударил Пака
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Что с тем стулом, я не знаю. Он ещё в момент конфликта находился за мной. После, когда я проводил уборку, нашёл стул, который шатался, и отнёс его в подсобку. У нас так положено», — рассказал Токтаров.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Соловчук заявил, что знал о Кокорине и Мамаеве только по видео из Монте-Карло.

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