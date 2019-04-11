Соловчук заявил, что знал о Кокорине и Мамаеве только по видео из Монте-Карло

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Водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который был избит футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, рассказал, знал ли он игроков до инцидента.
Соловчук заявил, что знал о Кокорине и Мамаеве только по видео из Монте-Карло
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Интересуюсь ли футболом? Знал ли Кокорина и Мамаева ранее? Нет. Футболом — нет. Видел только в новостях. Что именно? Видео из Монте-Карло. Какое чувство оно вызвало? Никакого», — рассказал Соловчук.

Кокорин и Мамаев устроили вечеринку в Монте-Карло сразу после вылета сборной с Евро-2016. Видеозапись попала в интернет и вызвала большой резонанс.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Соловчук рассказал о требовании не писать заявление в полицию после избиения Кокориным и Мамаевым.

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