Соловчук рассказал о требовании не писать заявление в полицию после избиения Кокориным и Мамаевым

Водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который был избит футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, рассказал, что когда он уезжал с места происшествия, ему крикнули, чтобы он не писал заявление в полицию.

«Когда я уезжал, кто-то, предположительно Кокорин, крикнул: «Не вздумай писать заявление, я записал твои номера», — сказал Соловчук.

По его словам, после этого он сел в автомобиль и уехал в сторону концертного зала «Чайковский».

«Вышел посмотреть, что с авто. Смутно помню. Охранник зала вызвал скорую и полицию. Я плохо помню. Он говорил, что подходил ко мне, я сидел в машине и не реагировал. Вся машина была в крови», — добавил Соловчук.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее водитель Соловчук рассказал, как Мамаев бил стёкла его автомобиля.