Водитель Соловчук рассказал, как Мамаев бил стёкла его автомобиля

Водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал подробности избиения футболистами Павлом Мамаевым, Александром Кокориным и их друзьями.

«После того как меня подняли, кажется, опять Паша ударил меня ногой, Кокорин-младший тоже ногой... Потом подвели меня к машине. В какой-то момент Протосовицкий остановил меня, развёл руки в сторону, чтобы никто не подходил, и нанёс ещё два удара в лицо», — сказал Соловчук.

Он отметил, что ничего не говорил в адрес Протосовицкого.

«На видеозаписи потом я уже видел удар Мамаева после ударов Протосовицкого. Меня повели к машине, Мамаев стал бить машину. Бил стёкла, открыл двери, бил её изнутри. В этот момент меня обводили вокруг машины, а Кокорин учил меня жизни. Я даже извинился перед ними, чтобы они успокоились», — добавил Соловчук.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что заседание по делу Кокорина и Мамаева приостановлено из-за сообщения о минировании.