Заседание по делу Кокорина и Мамаева приостановлено из-за сообщения о минировании

Слушание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева приостановлено из-за обнаружения в здании Пресненского суда подозрительного предмета.

Как сообщает корреспондент RT, заседание было прервано после того, как приставы рассказали об обнаружении подозрительного предмета в здании суда.

Отмечается, что анонимное письмо о минировании пришло по электронной почте на адрес суда.

Была проведена срочная эвакуация. На данный момент ожидается отряд кинологов.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее водитель Соловчук заявил, что одна из девушек пыталась остановить избиение со стороны Кокорина и Мамаева.