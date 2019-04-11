Соловчук заявил, что одна из девушек пыталась остановить избиение со стороны Кокорина и Мамаева

Водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал, что во время избиения со стороны футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и друга компании Александра Протосовицкого одна из девушек пыталась ему помочь.

«В компании были девушки. Подбегали ли? Да. Одна просила, чтобы они перестали. Она даже легла на меня, чтобы закрыть меня, её кто-то сдёрнул и сказал: «Отвали, не мешай», — сказал Соловчук в суде.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения.