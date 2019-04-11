Соловчук заявил, что одна из девушек пыталась остановить избиение со стороны Кокорина и Мамаева
- © Агентство городских новостей «Москва»
«В компании были девушки. Подбегали ли? Да. Одна просила, чтобы они перестали. Она даже легла на меня, чтобы закрыть меня, её кто-то сдёрнул и сказал: «Отвали, не мешай», — сказал Соловчук в суде.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения.