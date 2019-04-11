Ассанж арестован в Лондоне

Соловчук заявил, что одна из девушек пыталась остановить избиение со стороны Кокорина и Мамаева

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Водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал, что во время избиения со стороны футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и друга компании Александра Протосовицкого одна из девушек пыталась ему помочь.
Соловчук заявил, что одна из девушек пыталась остановить избиение со стороны Кокорина и Мамаева
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В компании были девушки. Подбегали ли? Да. Одна просила, чтобы они перестали. Она даже легла на меня, чтобы закрыть меня, её кто-то сдёрнул и сказал: «Отвали, не мешай», — сказал Соловчук в суде.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения.

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