Ассанж арестован в Лондоне

Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения

Короткая ссылка
Водитель ведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал, что упал после удара футболиста Павла Мамаева, а затем вся компания избивала его, пока он лежал.
Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Удар Мамаева пришёлся в грудь. Сзади была ступенька, я упёрся в неё ногой и упал. После они все подбежали и стали наносить удары: два Кокориных, Мамаев и Протосовицкий», — сказал потерпевший в суде.

По его словам, удары наносились ногами в район головы и туловища. 

«Сколько по времени продолжалось избиение? Оно то начиналось, то затухало. Периодически начинались разговоры, мне давали жизненные напутствия. Пытался ли дать сдачи? Когда вас бьёт такое количество человек, единственное, что возможно, — закрыть голову руками. В какой-то момент меня кто-то поднял. Я не помню кто», — добавил Соловчук.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее водитель Соловчук рассказал, как стал убегать от Мамаева и Кокорина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить