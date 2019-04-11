Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения

Водитель ведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал, что упал после удара футболиста Павла Мамаева, а затем вся компания избивала его, пока он лежал.

«Удар Мамаева пришёлся в грудь. Сзади была ступенька, я упёрся в неё ногой и упал. После они все подбежали и стали наносить удары: два Кокориных, Мамаев и Протосовицкий», — сказал потерпевший в суде.

По его словам, удары наносились ногами в район головы и туловища.

«Сколько по времени продолжалось избиение? Оно то начиналось, то затухало. Периодически начинались разговоры, мне давали жизненные напутствия. Пытался ли дать сдачи? Когда вас бьёт такое количество человек, единственное, что возможно, — закрыть голову руками. В какой-то момент меня кто-то поднял. Я не помню кто», — добавил Соловчук.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее водитель Соловчук рассказал, как стал убегать от Мамаева и Кокорина.