Ассанж арестован в Лондоне

Водитель Соловчук рассказал, как стал убегать от Мамаева и Кокорина

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Водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который был избит футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, рассказал, кто был инициатором конфликта.
Водитель Соловчук рассказал, как стал убегать от Мамаева и Кокорина
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«После того как они подошли к машине, в какой-то момент Мамаев взял меня за лицо, за подбородок. Мне стало неприятно. Я убрал его руку. Они вдвоём с Кокориным стояли в обнимку и отшатнулись от меня. После Мамаев стал двигаться в мою сторону, и я начал убегать. Я убрал его руку. Поднял руки вверх. Было несколько ударов кулаком в область лица», — сказал потерпевший в суде. 

По его словам, после этого он оббежал свою машину, повернулся и увидел, что футболисты последовали за ним. 

«Далеко не убежал, потому что машина была заведена. Да и смысл бегать? Когда они бежали, Мамаев споткнулся и упал. Кокорин-младший попытался меня ударить, я его оттолкнул левой рукой. Это был даже не толчок, скорее защита. Просто выставил руку вперёд и положил ему на плечо. После Мамаев в прыжке сбил меня с ног. Удар пришёлся в грудь. Сзади была ступенька, я упёрся в неё ногой и упал», — сказал Соловчук.  

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее избитый Кокориным и Мамаевым водитель рассказал о характере полученных травм.

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