«Зенит» обыграл «Краснодар» и увеличил отрыв в таблице РПЛ

В рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Зенита» на выезде одержали победу над «Краснодаром».

Матч, проходивший в Краснодаре, завершился со счётом 2:3.

В составе «Зенита» дважды забил Артём Дзюба. Ещё один гол на счету Ярослава Ракицкого, отличившегося прямым ударом со штрафного.

У «Краснодара» результативными оказались удары Ивана Игнатьева и Маурисио Перейры.

Обыграв прямого конкурента и воспользовавшись ничьей «Локомотива» с ЦСКА, «Зенит» увеличил отрыв от ближайших преследователей до восьми очков. До окончания чемпионата осталось шесть туров.

Ранее гендиректор ЦСКА рассказал о ситуации с травмированными футболистами.