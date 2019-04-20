«Зенит» обыграл «Краснодар» и увеличил отрыв в таблице РПЛ
Матч, проходивший в Краснодаре, завершился со счётом 2:3.
В составе «Зенита» дважды забил Артём Дзюба. Ещё один гол на счету Ярослава Ракицкого, отличившегося прямым ударом со штрафного.
У «Краснодара» результативными оказались удары Ивана Игнатьева и Маурисио Перейры.
Обыграв прямого конкурента и воспользовавшись ничьей «Локомотива» с ЦСКА, «Зенит» увеличил отрыв от ближайших преследователей до восьми очков. До окончания чемпионата осталось шесть туров.
Ранее гендиректор ЦСКА рассказал о ситуации с травмированными футболистами.