Противостояние Чалова и Смолова, отсутствие Фернандеса и «последнее» дерби Сёмина: чем интересен матч «Локомотив» — ЦСКА

«Локомотив» и ЦСКА сойдутся в московском дерби в рамках 24-го тура РПЛ. Поразить ворота соперников в этом матче попытаются одни из сильнейших нападающих страны — Фёдор Чалов и Фёдор Смолов. При этом армейцам не поможет дисквалифицированный Марио Фернандес. Столичное противостояние, по данным СМИ, может стать последним для наставника железнодорожников Юрия Сёмина.

«Чемпионский график» «Локомотива»

Железнодорожники в концовке 2018 года нередко допускали осечки, например, дома уступили «Уралу». Команде непросто приходилось разрываться сразу на три фронта, учитывая Кубок России. Но в новом году после вылета из Лиги чемпионов дела подопечных Юрия Сёмина в национальном первенстве пошли на лад.

По весне красно-зелёные демонстрируют по-настоящему «золотую» поступь. В шести матчах РПЛ в марте и апреле они одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. Если же брать последние пять встреч, то в них «Локомотив» вовсе добился четырёх побед и поделил очки лишь с лидирующим «Зенитом».

Столь же удачно сезон возобновили только сами питерцы, которые в отчётном туре отправятся в гости к «Краснодару» и вполне могут потерять очки. В таком случае железнодорожники получат отличную возможность сократить отставание от лидера до трёх-четырёх очков и возродить интригу в гонке за титул.

Ключевой матч для ЦСКА

Не менее важной встреча в Черкизово является и для ЦСКА, ведь армейцы в последних трёх матчах чемпионата допустили сразу две необязательные осечки: упустили победу над «Уфой» и уступили «Оренбургу». При этом обе игры состоялись на домашнем стадионе красно-синих.

Неудача в последнем матче вновь опустила ЦСКА на четвёртое место и в случае второй кряду потери очков подопечные Виктора Гончаренко рискуют не только завершить погоню за «Зенитом», но и существенно осложнить своё положение в борьбе за попадание в первую тройку РПЛ и путёвки в Лигу чемпионов.

Мало того очередная неудача позволит приблизиться к ЦСКА «Спартаку» и «Ростову», и тогда речь для команды может пойти уже о нелёгком сражении за место в Лиге Европы.

© ПФК ЦСКА / Беликов А.

Необходимость реабилитации для армейцев

При этом поражение от «Оренбурга», наверняка, дополнительно замотивирует футболистов ЦСКА, как это произошло после ничьи с «Уфой». Тогда разозлённые армейцы в следующем туре также на выезде одержали победу в дерби над «Спартаком».

Теперь коллектив Гончаренко постарается повторить это достижение в другом столичном противостоянии. При этом красно-зелёные не выигрывали в Черкизово четыре года. Их последняя выездная победа над «Локомотивом» пришлась на май 2015-го.

Как сыграет ЦСКА без Марио Фернандеса

Однако серьёзной потерей для ЦСКА станет отсутствие Марио Фернандеса, который получил красную карточку в матче с «Оренбургом». Правый защитник является ключевым футболистом армейцев и в текущем сезоне пропустил всего пару встреч, одну из которых — на Кубок страны с «Тюменью» — красно-синие провели практически резервным составов.

Если не брать в расчёт данный поединок, то Фернандес не принял участия лишь в матче первого круга РПЛ с «Зенитом».

Успокоить болельщиков армейцев должен тот факт, что тогда ЦСКА удалось одержать уверенную победу — 2:0, и команда в целом провела одну из лучших игр в текущем сезоне. Марио же на правом фланге обороны заменил универсальный Дмитрий Ефремов.

Вполне вероятно, что в Черкизово на этой позиции сыграет Георгий Щенников или Кирилл Набабкин при условии, что вернётся в строй после травмы основной центральный защитник команды Хёрдур Магнуссон.

© ПФК ЦСКА / Беликов А.

Приятные проблемы для Сёмина

Сёмин же перед дерби испытает скорее приятную головную боль от перебора квалифицированных исполнителей в атакующую линию. По весне не обсуждалось место в основе лишь братьев Миранчуков, но в последних матчах ярко проявили себя опытные Джефферсон Фарфан и Мануэл Фернандеш. 34-летний перуанец в Грозном забил мяч «Ахмату» и помог отличиться Фёдору Смолову. При этом в пяти весенних встречах чемпионата нападающий набрал пять баллов за результативность (2 + 3), а несколько встреч пропустил лишь из-за вояжа в сборную.

Португалец же отдал две голевые передачи в играх с «Зенитом» и «Ахматом», несмотря на то, что его уход из клуба по окончании сезона, по информации СМИ, — практически решённое дело.

Антон Миранчук выезд в Грозный пропустил из-за дисквалификации, но возвращение полузащитника в состав практически не подвергается сомнению, так как он является одним из ведущих футболистов команды в текущем сезоне и её лучшим бомбардиром.

А вот в опорной зоне «Локо» не сможет помочь дисквалифицированный Дмитрий Баринов, но его может заменить опытный Игорь Денисов, в последнее время переставший попадать в основу.

Смолов против Чалова

Большой интерес вызывает и противостояние двух ведущих нападающих команд Фёдора Чалова и Фёдора Смолова. Первого многие видят основным форвардом сборной страны в самое ближайшее время, а его более опытный коллега лишился этот статуса во время чемпионата мира, как и звания главной надежды отечественного футбола. В какой-то мере оно перешло к Чалову, который значительно прибавил в текущем сезоне и не скрывает своего желания уехать в Европу.

Причём молодой форвард ЦСКА лидирует не только в гонке бомбардиров РПЛ (11 голов), но является одним из лучших ассистентов лиги (6 результативных передач).

Смолов в текущем розыгрыше национального первенства набрал куда меньше баллов за результативность — 8 (6 + 2).

Однако весной оба отличились лишь по два раза. К тому же Чалов практически не поражает ворота отечественных топ-команд. За несколько сезонов в элите он сумел огорчить лишь «Зенит», а в столичных дерби не забивал ни разу. Наверняка, 21-летний футболист горит желанием исправить данный недочёт.

Смолов же неоднократно огорчал и ЦСКА, и «Зенит», и «Спартак», и «Локомотив», за который теперь выступает. Только в матчах с армейцами Фёдор отличился пять раз. Чаще он поражал ворота лишь «Крыльев Советов» (8) и «Урала» (7).

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Ожидание яркой игры

В последних двух матчах между командами было забито всего по одному мячу. Во встрече за Суперкубок в июле прошлого года ЦСКА вырвал победу в дополнительное время благодаря голу Хетага Хосонова, а спустя пару месяцев «Локомотив» взял реванш с аналогичным счётом.

Однако в трёх предыдущих играх команды в общей сложности отличились 12 раз. Например, два года назад армейцы на домашней арене разгромили соперника по дерби — 4:0.

Ещё более богатыми на события получилась встреча в ноябре 2017-го. Тогда команды по два раза огорчили друг друга. Наверняка, запомнились болельщикам и удаление Хосонова с нереализованным Мануэлом Фернандешом пенальти. А Сёмин с Гончаренко даже стали участниками массовой потасовки после того, как Понтус Вернблум локтем отмахнулся от Алексея Миранчука.

РИА Новости

© Александр Вильф

«Лебединая песня» Сёмина

Весьма любопытным выглядит и соперничество на тренерском мостике команд. 71-летний Сёмин проэкзаменует годящегося ему в сыновья Гончаренко. При этом дерби вполне может стать для опытного специалиста последним в карьере, ведь по информации журналистов Юрий Павлович по окончании сезона покинет свой пост. Больше же встреч с московскими коллективами у «Локо» не запланировано.

Однако новый генеральный директор клуба Василий Кикнадзе заявил, что Сёмин в любом случае останется в «Локо».

«Правда ли, что, если «Локомотив» в чемпионате займёт место ниже второго, Сёмин покинет команду? Неправда. Слово «покинуть» применительно к нему я вообще не хочу употреблять. Когда-нибудь он уйдёт с поста главного тренера, но клуб точно не покинет. Переместится в совет директоров или станет почётным президентом», — объяснял функционер в середине марта.

В свете возможного ухода Сёмина остаётся добавить, что отчётный матч с ЦСКА станет для него 42-м в карьере, и в предыдущих встречах команды специалиста одержали 21 победу при 14 поражениях.

Именно ЦСКА, а также «Спартаку» Сёмин чаще всего противостоял на внутренней арене — по 42 раза.