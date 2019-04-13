ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ

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Московский ЦСКА потерпел поражение от «Оренбурга» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе ЦСКА отличились Иван Обляков и Абель Эрнандес, забившие на 14-й и 32-й минутах.

Победу «Оренбургу» принесли Адесойе Ойеволе, Алексей Сутормин и Джордже Деспотович, поразившие ворота хозяев поля на 18-й, 24-й и 54-й минутах.

Армейцы большую часть матча играли вдесятером, после того как Марио Фернандес был удалён за перебор жёлтых карточек, которые он получил в течение шести минут.

ЦСКА с 40 очками остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 32 очка и поднялся на шестую строчку.

Ранее сообщалось, что матч 23-го тура РПЛ «Енисей» — «Уфа» завершился нулевой ничьей.

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